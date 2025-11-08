Kalmar upp i topp efter seger mot Rydaholm

Kalmar-seger med 12–0 mot Rydaholm

Kalmars sjunde seger på de senaste nio matcherna

Henri Thüberg gjorde tre mål för Kalmar

Kalmar är nu serieledare i U20 division 1 D syd herr efter seger, 12–0 (3–0, 5–0, 4–0), hemma mot Rydaholm. Kalmar leder serien en poäng före Nybro. Rydaholm ligger på åttonde plats i tabellen.

– Det här är en match som vi skall vinna och göra jobbet för varandra. De är precis det vi gör och det speglar sig i dagens resultat, kommenterade Kalmars ledare Christian Lennqvist.

Segern var Kalmars sjunde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Hugo Tyrebrant gjorde avgörande målet

I första perioden var det Kalmar som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Kalmar starkast och gick från 3–0 till 8–0 genom två mål av Henri Thüberg, ett mål av Aziz Usmanov, ett mål av William Johansson och ett mål av Herman Johansson. Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Elliott Fredhöj, som gjorde två mål, Lucas Erlandsson och Herman Johansson.

Elliott Fredhöj gjorde två mål för Kalmar och tre målgivande passningar, William Johansson stod för ett mål och två assists, Henri Thüberg gjorde tre mål, Walter Nilsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Viktor Tuszynski hade tre assists och Herman Johansson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar HC med 13–1.

Tisdag 11 november spelar Kalmar borta mot Lenhovda 19.30 och Rydaholm mot Alvesta borta 19.00 i Virdavallens Ishall.

Kalmar–Rydaholm 12–0 (3–0, 5–0, 4–0)

U20 division 1 D syd herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (7.13) Hugo Tyrebrant (Markus Hatlem, Jacob Wittenström), 2–0 (11.37) Henri Thüberg (Viktor Tuszynski, Elliott Fredhöj), 3–0 (19.30) Walter Nilsson (William Johansson, Filip Larsson).

Andra perioden: 4–0 (21.47) Henri Thüberg (Herman Johansson, Mellwin Göthberg), 5–0 (25.49) William Johansson (Walter Nilsson), 6–0 (28.48) Aziz Usmanov (Mellwin Göthberg, Elliott Fredhöj), 7–0 (36.19) Henri Thüberg (Hugo Tyrebrant, Viktor Tuszynski), 8–0 (39.40) Herman Johansson (Walter Nilsson).

Tredje perioden: 9–0 (40.27) Lucas Erlandsson (William Johansson), 10–0 (48.25) Elliott Fredhöj, 11–0 (49.00) Elliott Fredhöj, 12–0 (52.42) Herman Johansson (Viktor Tuszynski, Elliott Fredhöj).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-0-2

Rydaholm: 1-0-4

Nästa match:

Kalmar: Lenhovda IF, borta, 11 november

Rydaholm: Alvesta SK, borta, 11 november