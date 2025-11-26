Luleå U18 segrade mot Skellefteå AIK U18

Luleå U18 vann med 6–5 efter förlängning

Melvin Wande med två mål för Luleå U18

Lo Axelsson matchvinnare för Luleå U18

Luleå U18 vann med 6–5 (1–1, 3–3, 1–1, 1–0) efter förlängning på bortaplan mot Skellefteå AIK U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

Lo Axelsson blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 1.41 in i förlängningen.

Melvin Wande tvåmålsskytt för Luleå U18

Luleå U18 tog ledningen efter 11.16 genom Melvin Wande på pass av Mille Björk och Jesse Suopanki.

Efter 18.23 kvitterade Skellefteå AIK U18 när Mio Forssell hittade rätt efter förarbete av Douglas Johnsson och Love Lorentzon. Målet var Mio Forssells femte i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 4–4 efter två perioders spel.

5.13 in i tredje perioden slog Otto Andersson till och gav laget ledningen.

8.44 in i perioden satte Olle Lundström pucken framspelad av Vilmer Ekblad och Malte Olofsson och kvitterade.

Stor matchhjälte för Luleå U18 blev Lo Axelsson som 1.41 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Luleå U18:s Melvin Wande stod för fyra poäng, varav två mål. Douglas Johnsson gjorde två mål och totalt tre poäng för Skellefteå AIK U18.

Det här betyder att Skellefteå AIK U18 är kvar i serieledning och Luleå U18 stannar på fjärde plats, i serien.

Söndag 30 november 15.30 spelar Skellefteå AIK U18 hemma mot Timrå IK U18. Luleå U18 möter Timrå IK U18 hemma i Lulebohallen lördag 29 november 16.00.

Skellefteå AIK U18–Luleå U18 5–6 (1–1, 3–3, 1–1, 0–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (11.16) Melvin Wande (Mille Björk, Jesse Suopanki), 1–1 (18.23) Mio Forssell (Douglas Johnsson, Love Lorentzon).

Andra perioden: 2–1 (20.58) Joel Näslund (Werner Hansson, Manne Nyström), 3–1 (27.52) Douglas Johnsson (Gustav Lindberg), 3–2 (28.26) Mille Björk (Melvin Wande), 4–2 (33.15) Douglas Johnsson (Carl Lundberg, Elliot Nyström), 4–3 (34.47) Melvin Wande (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Hugo Westin), 4–4 (37.58) Måns Josbrant (Melvin Wande).

Tredje perioden: 4–5 (45.13) Otto Andersson, 5–5 (48.44) Olle Lundström (Vilmer Ekblad, Malte Olofsson).

Förlängning: 5–6 (61.41) Lo Axelsson (Casper Kjölmoen).