Luleå sköna start – vann efter förlängningsdrama

Seger för Luleå med 3–2 efter förlängning

Anton Levtchi avgjorde för Luleå

Luleå nästa för Frölunda

Med 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning i första matchen borta mot Frölunda har Luleå tagit greppet i SM-kvartsfinalen.

Anton Levtchi stod för Luleås avgörande mål 7.05 in i fjärde perioden.

Frölunda–Luleå – mål för mål

Eetu Koivistoinen gjorde 1–0 till gästerna Luleå efter åtta minuter med assist av Linus Omark och Mathias Bromé. Frölunda kvitterade till 1–1 efter 13.19 när Filip Cederqvist hittade rätt efter förarbete av Max Lindholm och Henrik Tömmernes.

Efter 14.07 i andra perioden slog Isac Hedqvist till framspelad av Oskari Laaksonen och gav Luleå ledningen.

Redan efter 3.01 i tredje perioden kvitterade Frölunda genom Noah Dower Nilsson framspelad av Ivar Stenberg och Theodor Niederbach.

Stor matchhjälte för Luleå 7.05 in i förlängningen blev Anton Levtchi med det avgörande målet i förlängningen.

Nästa match spelas på onsdag 19.00 i Scandinavium.

Frölunda–Luleå 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)

SM-kvartsfinalen, Scandinavium

Första perioden: 0–1 (8.20) Eetu Koivistoinen (Linus Omark, Mathias Bromé), 1–1 (13.19) Filip Cederqvist (Max Lindholm, Henrik Tömmernes).

Andra perioden: 1–2 (34.07) Isac Hedqvist (Oskari Laaksonen).

Tredje perioden: 2–2 (43.01) Noah Dower Nilsson (Ivar Stenberg, Theodor Niederbach).

Förlängning: 2–3 (67.05) Anton Levtchi (Oskari Laaksonen, Mathias Bromé).

Ställning i serien: Frölunda–Luleå 0–1

Nästa match:

25 mars, 19.00, Frölunda–Luleå, i Scandinavium