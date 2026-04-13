Luleå håller serien mot Skellefteå AIK vid liv

Seger för Luleå med 3–2 mot Skellefteå AIK

Luleå lyfte sig och vann på hemmaplan mot Skellefteå AIK med 3–2 (1–0, 1–1, 1–1) i SM-semifinalen. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Skellefteå AIK nu leder med 3-1 i matcher.

Brendan Shinnimin gjorde 1–0 till Luleå efter 11.35 framspelad av Isac Hedqvist.

Efter 14.05 i andra perioden slog Arvid Lundberg till framspelad av Oscar Lindberg och Mikkel Aagaard och kvitterade för Skellefteå AIK. Luleås Jesper Sellgren gjorde 2–1 efter 18.33 på pass av Mathias Bromé och Linus Omark.

40 sekunder in i tredje perioden slog Brendan Shinnimin till på nytt på pass av Isac Hedqvist och ökade ledningen. Skellefteå AIK reducerade till 3–2 redan efter efter 2.24 i tredje perioden genom Oskar Vuollet efter pass från Valter Lindberg och Arvid Lundberg. Fler mål än så blev det inte för Skellefteå AIK.

Luleå–Skellefteå AIK 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

SM-semifinalen

Första perioden: 1–0 (11.35) Brendan Shinnimin (Isac Hedqvist).

Andra perioden: 1–1 (34.05) Arvid Lundberg (Oscar Lindberg, Mikkel Aagaard), 2–1 (38.33) Jesper Sellgren (Mathias Bromé, Linus Omark).

Tredje perioden: 3–1 (40.40) Brendan Shinnimin (Isac Hedqvist), 3–2 (42.24) Oskar Vuollet (Valter Lindberg, Arvid Lundberg).

Ställning i serien: Luleå–Skellefteå AIK 1–3

15 april, 19.00, Skellefteå AIK–Luleå