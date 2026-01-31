Los Angeles vinnare mot Philadelphia – avgjorde i förlängningen

Los Angeles vann med 3–2 efter förlängning

Los Angeles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Los Angeles Adrian Kempe tvåmålsskytt

Matchen mellan Philadelphia och Los Angeles i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0). Quinton Byfield spelade en avgörande roll för Los Angeles med det vinnande målet i förlängningen.

Segern var Los Angeles fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Philadelphia nu har fyra förluster i rad.

Los Angeles Adrian Kempe tvåmålsskytt

Adrian Kempe gjorde 1–0 till Los Angeles efter bara 3.10 framspelad av Alex Laferriere och Corey Perry. Laget gjorde också 0–2 när Adrian Kempe på nytt hittade rätt på pass av Corey Perry och Alex Laferriere efter 7.08.

Efter 39 sekunder i andra perioden reducerade Philadelphia till 1–2 genom Trevor Zegras efter pass från Bobby Brink och Travis Konecny.

Philadelphia kvitterade till 2–2 redan efter efter 25 sekunder i tredje perioden genom Travis Konecny på passning från Nikita Grebjonkin och Rasmus Ristolainen.

Stor matchhjälte för Los Angeles 2.48 in i förlängningen blev Quinton Byfield med det avgörande målet i förlängningen.

Den 20 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Crypto.com Arena.

I nästa omgång har Philadelphia Washington hemma i Xfinity Mobile Arena, onsdag 4 februari 01.00. Los Angeles spelar borta mot Carolina söndag 1 februari 21.00.

Philadelphia–Los Angeles 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (3.10) Adrian Kempe (Alex Laferriere, Corey Perry), 0–2 (7.08) Adrian Kempe (Corey Perry, Alex Laferriere).

Andra perioden: 1–2 (20.39) Trevor Zegras (Bobby Brink, Travis Konecny).

Tredje perioden: 2–2 (40.25) Travis Konecny (Nikita Grebjonkin, Rasmus Ristolainen).

Förlängning: 2–3 (62.48) Quinton Byfield.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 1-1-3

Los Angeles: 4-0-1

Nästa match:

Philadelphia: Washington Capitals, hemma, 4 februari 01.00

Los Angeles: Carolina Hurricanes, borta, 1 februari 21.00