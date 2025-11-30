Los Angeles vann i förlängningen mot Vancouver

Los Angeles-seger med 2–1 efter förlängning

Adrian Kempe avgjorde för Los Angeles

Andra förlusten i rad för Vancouver

Det blev en riktigt tajt match när Los Angeles tog emot Vancouver i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Adrian Kempe blev matchhjälte för Los Angeles med sitt mål i förlängningen.

Washington nästa för Los Angeles

Los Angeles tog ledningen efter 17.45 genom Anze Kopitar framspelad av Adrian Kempe och Brian Dumoulin.

Evander Kane kvitterade för Vancouver tidigt i andra perioden assisterad av Drew O’Connor och Tyler Myers.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för Los Angeles 3.58 in i förlängningen blev Adrian Kempe med det avgörande målet i förlängningen.

Los Angeles har två segrar och tre förluster och 12–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vancouver har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad. Det här var Los Angeles nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vancouvers sjätte uddamålsförlust.

Los Angeles tar sig an Washington i nästa match hemma onsdag 3 december 04.30. Vancouver möter samma dag 03.00 Colorado borta.

Los Angeles–Vancouver 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (17.45) Anze Kopitar (Adrian Kempe, Brian Dumoulin).

Andra perioden: 1–1 (22.58) Evander Kane (Drew O’Connor, Tyler Myers).

Förlängning: 2–1 (63.58) Adrian Kempe (Quinton Byfield, Kevin Fiala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-3-0

Vancouver: 1-1-3

Nästa match:

Los Angeles: Washington Capitals, hemma, 3 december

Vancouver: Colorado Avalanche, borta, 3 december