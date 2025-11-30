Los Angeles vann i förlängningen mot Vancouver
- Los Angeles-seger med 2–1 efter förlängning
- Adrian Kempe avgjorde för Los Angeles
- Andra förlusten i rad för Vancouver
Det blev en riktigt tajt match när Los Angeles tog emot Vancouver i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Adrian Kempe blev matchhjälte för Los Angeles med sitt mål i förlängningen.
Washington nästa för Los Angeles
Los Angeles tog ledningen efter 17.45 genom Anze Kopitar framspelad av Adrian Kempe och Brian Dumoulin.
Evander Kane kvitterade för Vancouver tidigt i andra perioden assisterad av Drew O’Connor och Tyler Myers.
Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.
Stor matchhjälte för Los Angeles 3.58 in i förlängningen blev Adrian Kempe med det avgörande målet i förlängningen.
Los Angeles har två segrar och tre förluster och 12–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vancouver har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad. Det här var Los Angeles nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vancouvers sjätte uddamålsförlust.
Los Angeles tar sig an Washington i nästa match hemma onsdag 3 december 04.30. Vancouver möter samma dag 03.00 Colorado borta.
Los Angeles–Vancouver 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)
NHL, Crypto.com Arena
Första perioden: 1–0 (17.45) Anze Kopitar (Adrian Kempe, Brian Dumoulin).
Andra perioden: 1–1 (22.58) Evander Kane (Drew O’Connor, Tyler Myers).
Förlängning: 2–1 (63.58) Adrian Kempe (Quinton Byfield, Kevin Fiala).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Los Angeles: 2-3-0
Vancouver: 1-1-3
Nästa match:
Los Angeles: Washington Capitals, hemma, 3 december
Vancouver: Colorado Avalanche, borta, 3 december
