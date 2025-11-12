Los Angeles vände – med tre raka mål i andra perioden

Los Angeles vann med 5–1 mot Montreal

Quinton Byfield matchvinnare för Los Angeles

Andra raka segern för Los Angeles

Hemmalaget Montreal hade ledningen efter en period i matchen mot Los Angeles. Men Los Angeles öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 1–5 (1–0, 0–3, 0–2) i matchen i NHL.

Vinsten mot Montreal innebär att Los Angeles har fyra segrar i rad på bortaplan.

Toronto nästa för Los Angeles

Josh Anderson gjorde 1–0 till Montreal efter 19.17 på pass av Lane Hutson och Jake Evans. Los Angeles gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3 inom bara 4.05. Los Angeles fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Warren Foegele och Joel Armia.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars i Crypto.com Arena.

Montreal möter Dallas i nästa match hemma fredag 14 november 01.00. Los Angeles möter samma dag Toronto borta.

Montreal–Los Angeles 1–5 (1–0, 0–3, 0–2)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (19.17) Josh Anderson (Lane Hutson, Jake Evans).

Andra perioden: 1–1 (21.17) Joel Edmundson (Brandt Clarke, Anze Kopitar), 1–2 (24.17) Quinton Byfield, 1–3 (25.22) Kevin Fiala (Alex Laferriere, Quinton Byfield).

Tredje perioden: 1–4 (51.08) Joel Armia, 1–5 (55.32) Warren Foegele (Phillip Danault).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 2-2-1

Los Angeles: 3-0-2

Nästa match:

Montreal: Dallas Stars, hemma, 14 november

Los Angeles: Toronto Maple Leafs, borta, 14 november