Los Angeles besegrade Chicago med 3–1

Bortalaget Los Angeles tog hem segern efter underläge mot Chicago i NHL. 1–3 (1–0, 0–2, 0–1) slutade matchen på måndagen.

Chicago–Los Angeles – mål för mål

Connor Bedard gav Chicago ledningen efter sju minuter på pass av Ilja Michejev. Kevin Fiala och Alex Laferriere såg till att Los Angeles vände till ledning med 1–2. Joel Armia stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.08 kvar att spela assisterad av Adrian Kempe och Joel Edmundson. Armia fullbordade därmed Los Angeles vändning.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Chicago med 16–12 och Los Angeles med 15–13 i målskillnad.

Onsdag 29 oktober möter Chicago Ottawa hemma 01.45 och Los Angeles möter San Jose borta 04.00.

Chicago–Los Angeles 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (7.05) Connor Bedard (Ilja Michejev).

Andra perioden: 1–1 (23.29) Alex Laferriere (Corey Perry, Phillip Danault), 1–2 (24.49) Kevin Fiala (Brandt Clarke).

Tredje perioden: 1–3 (58.52) Joel Armia (Adrian Kempe, Joel Edmundson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 3-1-1

Los Angeles: 3-2-0

Nästa match:

Chicago: Ottawa Senators, hemma, 29 oktober

Los Angeles: San Jose Sharks, borta, 29 oktober