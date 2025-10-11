Linköpings fina svit håller i sig efter 7–4 mot Brynäs

Seger för Linköping med 7–4 mot Brynäs

Linköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Robin Kovacs matchvinnare för Linköping

Det går fortsatt bra för Linköping i SHL. På lördagen mötte laget Brynäs i Monitor ERP Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Brynäs blev 7–4 (2–1, 2–2, 3–1).

Brynäs–Linköping – mål för mål

Linköping spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Linköping hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.31 genom Robin Kovacs och gick upp till 3–6 innan Brynäs svarade.

Till slut blev det 4–7 till Linköping.

Eskild Bakke Olsen gjorde ett mål för Linköping och spelade fram till tre mål och Robin Kovacs stod för fyra poäng, varav två mål.

På torsdag 16 oktober 19.00 spelar Brynäs hemma mot Leksand och Linköping borta mot Örebro Hockey.

Brynäs–Linköping 4–7 (1–2, 2–2, 1–3)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (3.28) Christoffer Ehn (Robin Kovacs), 1–1 (6.18) Lucas Pettersson (Oskar Lindblom, Christian Djoos), 1–2 (10.26) Fredrik Karlström (Eskild Bakke Olsen, Max Martin).

Andra perioden: 2–2 (21.34) Bobby Trivigno (Lucas Pettersson, Michal Kempny), 3–2 (27.30) Axel Jonsson-Fjällby, 3–3 (33.01) Robin Kovacs (Eskild Bakke Olsen, Loke Krantz), 3–4 (33.24) Eskild Bakke Olsen (Robin Kovacs, Christoffer Ehn).

Tredje perioden: 3–5 (40.31) Robin Kovacs, 3–6 (52.33) Ty Rattie (Theodor Lennström, Fredrik Karlström), 4–6 (55.10) Jakob Silfverberg (Johannes Kinnvall, Nicklas Bäckström), 4–7 (57.18) Ty Rattie (Theodor Lennström, Eskild Bakke Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-0-3

Linköping: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: Leksands IF, hemma, 16 oktober

Linköping: Örebro HK, borta, 16 oktober