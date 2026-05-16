Melker Thelin var först. Nu kommer det spännande målvakter på rad i Björklöven – där näst på tur är Fabian Salasca Nääs, som är en av 10-kullens bästa målvakter.

— Han gillar att jobba, har spelsinne och han har allt för att kunna bli hur bra som helst, säger målvaktstränaren Björn Bjurling.

Fabian Nääs Salasca under en internmatch med Svenska U17-landslaget i ishockey den 2 augusti 2025 i Katrineholm.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Se & lyssna på Framtidens stjärnor här: | YouTube | Spotify | Apple podcasts

Björklöven har tagit steg framåt för varje år på juniorsidan. Inte minst har de börjat få fram väldigt spännande målvakter. Först var Melker Thelin som tog sig fram i klubben och blev en förstemålvakt i JVM och Hockeyallsvenskan innan han tog steget till SHL och Färjestad. Nu är nästa generation på väg fram i klubben.

Där de har en av 09-kullens bästa målvakter till förfogande.

Fabian Salasca Nääs har gjort tio landskamper under sina två landslagsår. Där han också har befäst sig som en av kullens toppar. I Björklöven stod han den här säsongen för en stark säsong i U18-laget, där tanken nu är att han ska kliva upp i U20 Nationell redan till hösten.

— ”Fabbe” är helt fantastisk. 09-kullen är faktiskt stark i Sverige. Det finns många namn som kan bli riktigt, riktigt bra. 09-kullen är stark och ”Fabbe” valde att komma till oss, och det var mitt förstaval. En otrolig atlet, han tävlar, är grinig, du vet en sån som hatar att förlora. Han gillar att jobba, har spelsinne och han har allt för att kunna bli hur bra som helst. Vi får se, det är en lång väg att vandra för honom också, säger hans tränare Björn Bjurling i ”Framtidens stjärnor”

Fler kommer bakom Fabian Salasca Nääs

Det tar heller inte slut där i Björklöven. Även i kullarna längre ner har de börjat komma fram spännande målvakter. Klubbens U16-lag tog sig till en tredjeplats i SM och stod för en riktigt stark vår.

Där var det tian Max Palmgren Viksten som imponerade stort. Samtidigt har de även gjort klart med en spännande ”elva” från Lidingö till näst nästa säsong.

Där vi nu får säga att det nästan har blivit en trend att några av Sveriges största målvaktslöften väljer att göra flytten upp till Umeå.

Hur är det för dig att Fabian och såna killar väljer att flytta upp och göra resan i Umeå?

— Det är klart att det är kul. Jag har haft Fabien sedan han var ganska liten och det är lite en av anledningarna till att jag tog ”löven” från början. Nu har jag fått kunna bygga mitt projekt med Melker som första kull, vi hade ju Fägerholt som 07:a och ”Fabbe” då som 09:a så det är ju kul. Nu har vi Max som kommer upp som tia, de kom trea i U16 SM och han var helt fantastisk så det är också bra. I 11-kullen har vi också fått in en av Sveriges bästa. Vi håller på att skapa en bra kultur där uppe.

Här kan du titta på hela avsnittet