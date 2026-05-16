Petades till VM – dagen före avresan

Som en av de sista spelarna blev Isac Hedqvist petad från VM-truppen. Nu får Luleå-forwarden istället följa turneringen från hemma i Norrbotten.

— Det skulle komma in en spelare med en liknande roll som den jag har, berättar han för Hockeysverige.se.

Isac Hedqvist blev petad ur VM-truppen i sista stund.

Foto: Mathilda Schuler / Bildbyrån.

Isac Hedqvist har fått sitt genombrott den här säsongen. 21-åringen vann SM-guld redan förra säsongen, men under säsongen 2025/26 fick han dessutom dra på sig landslagströjan. Han var etablerad i Tre Kronor under hela säsongen, men när det var dags för VM-spel fick han kliva åt sidan – dessutom bara dagen före avresan till Schweiz.

– Det var en upplevelse och framför allt sjukt att få chansen, svarar Hedqvist när hockeysverige.se ber honom beskriva känslan av att debutera i Tre Kronor.

– I början var det lite nervöst, men också väldigt roligt. Det är något jag drömt om sedan jag var liten. En riktig barndomsdröm och något man känner stor stolthet över.

Men som sagt: dagen före avresan till Schweiz meddelade Sam Hallam att han inte skulle få följa med.

– Klart att jag blev lite besviken. Jag hade såklart velat följa med, men sådant är livet. Jag är ändå nöjd med min insats där och nu när det inte blev så är det bara att blicka framåt.

Därför blev Isac Hedvist petad från VM

Fick du någon motivering till varför du inte fick en VM-biljett?

– Ja, det fick jag. Det skulle komma in en spelare med en liknande roll som den jag har.

Hur ser du på lagets premiärmatch mot Kanada?

– Jag tycker att de gjorde det bra. De kämpade hårt och skapade en del lägen. Det var en bra inledning skulle jag säga. Det var starkt att stå emot det laget på det sätt man gjorde.

Isac Hedqvist har haft en stark säsong i Luleå.

Foto: Bildbyrån.

Det blev tio mål och totalt 20 poäng på 49 matcher i Luleå HF för Hedqvist under säsongen 2025/26.

– Säsongen var lite upp och ner. Jag tycker att jag gick ner mig lite under mitten av säsongen, men sedan tycker jag att det har gått bättre och det känns som att jag utvecklats som spelare.

– Det har ändå varit en bra säsong, även om den inte slutade riktigt som jag hade velat.

”Bulan” försvinner till nästa säsong

Coach under Hedqvists tre säsonger i Luleå har varit Thomas Berglund.

– Jag tycker att det har varit både utvecklande och roligt att ha honom som tränare. Jag har lärt mig mycket av honom. Han är rak och ärlig som tränare, vilket jag uppskattar.

Klubbikonen Thomas Berglund lämnar Luleå.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Isac Hedqvist kommer dessutom inte att vara ensam från familjen i Luleå nästa säsong. Klubben har även värvat hans syster, landslagsspelaren Ebba Hedqvist.

– Det blir väldigt spännande. Jag har försökt locka upp henne hit under ett tag nu, men det har inte riktigt gått hem tidigare.

– Jag tror att det kommer passa henne perfekt samtidigt som Luleå får en väldigt bra spelare. Det blir nog bra för båda parter.

Var du delaktig i att din syster flyttar upp till Luleå?

– Det vet jag väl inte, men jag har i alla fall försökt övertala henne tidigare år. Nu var det ett beslut hon tog själv.

Syskonen Hedqvist kommer bo nära varandra

Hur tajta har ni varit under uppväxten?

– Väldigt tajta. Det har varit mycket tävling mellan oss där hemma, men också mycket tjafs och bråk, säger Hedqvist med ett lätt skratt innan han fortsätter om hur han ser på henne som spelare:

– Hon är en väldigt smart spelare. Stark över hela isen och en bra tvåvägsspelare. Dessutom har hon ett väldigt bra skott.

Syskonen Hedqvist.

Och nu ska hon ta över din lägenhet och bara bo 100 meter ifrån dig – hur ska det gå?

– (Skratt) Ja du… Vi får väl se.

Hur går tankarna framåt med tanke på att möjligheten finns att du kan draftas i sommar? Är målet nästa säsong att spela för Luleå?

– Drömmen är alltid att spela i NHL. Om det sker, när det sker eller ens om det sker är oklart just nu.

– Jag hoppas i alla fall att jag blir draftad. Sedan får jag ta det därifrån. Framför allt trivs jag väldigt bra här i Luleå och har ingen brådska att åka någon annanstans, avslutar Hedqvist, som har klassiska Svedjeholmens IF som moderklubb.

