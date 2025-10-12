Limhamn vann i förlängningen mot KRIF Hockey J18

Limhamn vann med 4–3 efter förlängning

Melvin Thorsson matchvinnare för Limhamn

Andra raka förlusten för KRIF Hockey J18

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Limhamn avgöra den jämna matchen borta mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C herr. Slutresultatet blev 3–4 (1–1, 1–0, 1–2, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Melvin Thorsson som stod för det avgörande målet.

Det var första segern för Limhamn. I premiären förlorade laget med 3–4 mot Alvesta .

Helsingborg nästa för Limhamn

Första perioden var jämn. KRIF Hockey J18 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Valle Abramsson efter 3.59, men Limhamn kvitterade genom William Nordgaard efter 13.48. Efter 18.17 i andra perioden nätade Edvin Alija på pass av Alvin Mattsson och gav KRIF Hockey J18 ledningen. KRIF Hockey J18 utökade ledningen genom Theo Elmkvist efter 28 sekunder i tredje perioden.

Limhamn reducerade och kvitterade till 3–3 genom Elmer Möller och Hampus Rosén i tredje perioden. Matchvinnare för bortalaget Limhamn blev Melvin Thorsson som 1.49 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Lagen möts på nytt i Limhamns Ishall den 16 november.

I nästa match, torsdag 16 oktober möter KRIF Hockey J18 Kristianstad borta i Kristianstads Ishall 19.30 medan Limhamn spelar hemma mot Helsingborg 18.45.

KRIF Hockey J18–Limhamn 3–4 (1–1, 1–0, 1–2, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (3.59) Valle Abramsson (Isak Hansson, Theo Elmkvist), 1–1 (13.48) William Nordgaard (Ryder Ranelid, Wille Lindgren).

Andra perioden: 2–1 (38.17) Edvin Alija (Alvin Mattsson).

Tredje perioden: 3–1 (40.28) Theo Elmkvist (Valle Abramsson, Alvin Mattsson), 3–2 (44.10) Elmer Möller (Felix Bergman, Sebastian Handin), 3–3 (51.04) Hampus Rosén (Elmer Möller, Felix Bergman).

Förlängning: 3–4 (61.49) Melvin Thorsson (William Nordgaard).

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Kristianstads IK, borta, 16 oktober

Limhamn: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 16 oktober