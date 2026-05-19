Blir yngsta laget att avancera – på 33 år

Montreal Canadiens fortsätter att skriva historia i årets Stanley Cup-slutspel. Efter den dramatiska övertidssegern mot Buffalo Sabres i Game 7 står det klart att Canadiens är den yngsta semifinalisten i NHL på över 30 år – lika unga som klubbens mästarlag från 1993.

Med sin 3–2-seger efter övertid mot Buffalo Sabres i Game 7 i natt blev Montreal Canadiens det yngsta laget att ta sig till en konferensfinal sedan … Montreal Canadiens 1993.

Alex Newhook avgjorde serien för Canadiens efter 11.22 av förlängningen under måndagen och såg därmed till att Montreal nu ställs mot Carolina Hurricanes i Eastern Conference-finalen. Den serien inleds natten mot torsdag.

Kort efter att Montreal säkrat avancemanget avslöjade NHL:s PR-avdelning att Canadiens, med en snittålder på 25,8 år, är den yngsta konferensfinalisten på mer än tre decennier – exakt samma snittålder som klubbens lag från 1993, som senare vann Stanley Cup.

The @CanadiensMTL earned their fourth Conference Finals/Semifinals appearance since 2010 (also 2021, 2014 & 2010). Only two teams have more over that span: the Lightning (7) and Rangers (5). #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/BVobN7WggF pic.twitter.com/WXJmx0WojD — NHL Public Relations (@NHLPR) May 19, 2026

Baserat på laguppställningen i den första matchen av slutspelets första runda hade även 1993 års Canadiens en genomsnittsålder på 25,8 år. Den våren besegrade laget slutligen Los Angeles Kings med 4–1 i matcher i Stanley Cup-finalen.

Sex spelare var med i Stanley Cup-finalen 2021

Årets Canadiens-lag har dragit ned snittåldern tack vare spelare som Lane Hutson (22), Ivan Demidov (20), Juraj Slafkovsky (22), Jacob Fowler (21) och Zach Bolduc (23). Montreal har endast fyra spelare över 30 år i sin slutspelstrupp: Brendan Gallagher (34), Philip Danault (33), Josh Anderson (32) och Mike Matheson (32).

Samtidigt har Canadiens betydligt mer slutspelserfarenhet än många andra unga lag, mycket tack vare den oväntade resan till Stanley Cup-finalen 2021. Sex spelare i dagens trupp deltog i den slutspelsresan: Nick Suzuki, Cole Caufield, Jake Evans, Gallagher, Danault och Anderson.

1993 års Canadiens hade bara tre spelare över 30 år: Denis Savard (32), Guy Carbonneau (33) och Rob Ramage (34). Många av lagets nyckelspelare befann sig då i början eller mitten av 20-årsåldern, däribland Patrick Roy, Vincent Damphousse, Kirk Muller och Eric Desjardins.

Årets upplaga av Canadiens kommer nu att möta Carolina Hurricanes i slutspelet för endast tredje gången i klubbarnas historia – och första gången sedan 2006, då Montreal förlorade mot Carolina med 2–4 i matcher i kvartsfinalen i Eastern Conference.

Innan Hurricanes flyttade till North Carolina 1997 mötte Canadiens även Hartford Whalers vid fem olika tillfällen i slutspelet – och vann varje gång.

