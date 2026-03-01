Kristianstad bröt tunga sviten – 7–5 mot Alvesta

Kristianstad segrade – 7–5 mot Alvesta

Wille Strandberg avgjorde för Kristianstad

Andra segern för Kristianstad

Det blev sex förluster i rad i U18 division 1 syd C vår för Kristianstad. Men på söndagen hemma mot Alvesta kom trendbrottet. Matchen i Kristianstads Ishall slutade 7–5 (0–3, 5–1, 2–1).

Kristianstad–Alvesta – mål för mål

Alvesta var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Kristianstad hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 5–4.

Aron Persson kvitterade för Alvesta efter 2.26 in i tredje perioden framspelad av Wilhelm Sundberg. 4.25 in i tredje perioden nätade Kristianstads Wille Strandberg framspelad av Julius Andersson och Kasper Eriksen och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 7–5-mål med 14 sekunder kvar att spela återigen genom Wille Strandberg. Det fastställde slutresultatet till 7–5. Målet var Wille Strandbergs femte i U18 division 1 syd C vår.

Wilhelm Sundberg gjorde ett mål för Alvesta och spelade dessutom fram till tre mål och Aron Persson gjorde tre mål. Wille Strandberg och Kasper Eriksen gjorde två mål och ett assist var för Kristianstad.

Med två omgångar kvar är Kristianstad på sjätte plats i tabellen medan Alvesta är på fjärde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alvesta SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Kristianstads IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 5 mars 19.00 möter Kristianstad KRIF Hockey J18 borta i Soft Center Arena medan Alvesta spelar hemma mot Halmstad J18.

Kristianstad–Alvesta 7–5 (0–3, 5–1, 2–1)

U18 division 1 syd C vår, Kristianstads Ishall

Första perioden: 0–1 (15.08) Aron Persson (Melvin Andersson, Wilhelm Sundberg), 0–2 (17.26) Wilhelm Sundberg (Jesper Johansson, Oliver Sandahl), 0–3 (19.07) Aron Persson (Wilhelm Sundberg).

Andra perioden: 1–3 (20.40) Albert Persson Kruse (Liam Svensson), 2–3 (25.03) Kasper Eriksen (Eliam Nord, Sigge Nilsson), 3–3 (32.16) Liam Svensson (Eliam Nord, Isak Hofvander), 4–3 (37.21) Max Gustafsson, 4–4 (38.01) Jesper Johansson (Isak Torstensson, Elias Herbertsson), 5–4 (38.38) Kasper Eriksen (Wille Strandberg, Isak Hofvander).

Tredje perioden: 5–5 (42.26) Aron Persson (Wilhelm Sundberg), 6–5 (44.25) Wille Strandberg (Julius Andersson, Kasper Eriksen), 7–5 (59.46) Wille Strandberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 1-0-4

Alvesta: 2-1-2

Nästa match:

Kristianstad: KRIF Hockey, borta, 5 mars 19.00

Alvesta: Halmstad Hammers HC, hemma, 5 mars 19.00