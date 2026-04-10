Knapp seger för Winnipeg på bortaplan mot St Louis

Winnipeg vann en målmässigt jämn match borta mot St Louis i NHL på fredagen. 2–3 (1–1, 0–2, 1–0) slutade matchen.

Segern var Winnipegs femte på de senaste sex matcherna.

St Louis–Winnipeg – mål för mål

Dylan Holloway gav St Louis ledningen efter fyra minuters spel assisterad av Robert Thomas och Philip Broberg. Winnipeg kvitterade till 1–1 efter 9.24 genom Alex Iafallo efter förarbete från Mark Scheifele och Haydn Fleury.

Winnipeg gjorde också 1–2 efter 14.11 i andra perioden när Josh Morrissey hittade rätt framspelad av Jacob Bryson och Mark Scheifele. Jonathan Toews gjorde dessutom 1–3 efter 15.51 på pass av Cole Perfetti.

13.00 in i tredje perioden nätade St Louis Colton Parayko på pass av Jordan Kyrou och Dylan Holloway och reducerade. Men mer än så orkade St Louis inte med.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Winnipeg Jets har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. St Louis Blues vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 11 april 23.00 spelar St Louis borta mot Chicago. Winnipeg möter Philadelphia hemma i Canada Life Centre söndag 12 april 01.00.

St Louis–Winnipeg 2–3 (1–1, 0–2, 1–0)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (4.56) Dylan Holloway (Robert Thomas, Philip Broberg), 1–1 (9.24) Alex Iafallo (Mark Scheifele, Haydn Fleury).

Andra perioden: 1–2 (34.11) Josh Morrissey (Jacob Bryson, Mark Scheifele), 1–3 (35.51) Jonathan Toews (Cole Perfetti).

Tredje perioden: 2–3 (53.00) Colton Parayko (Jordan Kyrou, Dylan Holloway).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-1-2

Winnipeg: 4-0-1

Nästa match:

St Louis: Chicago Blackhawks, borta, 11 april 23.00

Winnipeg: Philadelphia Flyers, hemma, 12 april 01.00