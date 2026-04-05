Kirill Kaprizov låg bakom segern för Minnesota mot Detroit

Ett hattrick stod Minnesotas Kirill Kaprizov för i matchen mot Detroit i NHL. Minnesota vann på bortaplan med 5–4 (0–1, 4–0, 1–3).

Segermålet för Minnesota stod Kirill Kaprizov för 18.06 in i tredje perioden.

Segern var Minnesotas fjärde på de senaste fem matcherna.

Detroit startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.40 slog Albert Johansson till framspelad av Axel Sandin Pellikka och Patrick Kane.

Minnesota vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–0 till 1–4 i andra perioden.

Detroit reducerade och kvitterade till 4–4 i tredje perioden.

Minnesota kunde dock avgöra till 4–5 med 1.54 kvar av matchen genom Kirill Kaprizov.

Lagens första möte för säsongen vann Minnesota med 4–3 efter förlängning .

Onsdag 8 april spelar Detroit hemma mot Columbus 01.00 och Minnesota mot Seattle hemma 02.00 i Grand Casino Arena.

Detroit–Minnesota 4–5 (1–0, 0–4, 3–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (1.40) Albert Johansson (Axel Sandin Pellikka, Patrick Kane).

Andra perioden: 1–1 (20.18) Matt Boldy (Joel Eriksson Ek), 1–2 (21.25) Kirill Kaprizov (Ryan Hartman, Mats Zuccarello), 1–3 (27.03) Vladimir Tarasenko (Jacob Middleton, Ryan Hartman), 1–4 (32.32) Kirill Kaprizov (Brock Faber).

Tredje perioden: 2–4 (47.18) Axel Sandin Pellikka (Dylan Larkin, Lucas Raymond), 3–4 (51.14) J.T. Compher (Simon Edvinsson, Marco Kasper), 4–4 (54.36) Patrick Kane (Alex DeBrincat, Andrew Copp), 4–5 (58.06) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Mats Zuccarello).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 1-0-4

Minnesota: 4-0-1

