Kållered bröt förlustsviten – vann mot Vänersborg

Kållered segrade – 7–6 efter straffar

Nazarii Komisar med två mål för Kållered

Kållereds första seger

Efter åtta förluster i rad för Kållered i U20 juniorettan syd herr kom en ljusning. Borta mot Vänersborg kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Brätte Ishall slutade 6–7 (2–2, 1–0, 3–4, 0–0, 0–1) efter straffar.

Kållered tog ledningen i första perioden genom Nazarii Komisar.

Vänersborg kvitterade till 1–1 genom Melker Flood efter 8.18.

Kållered tog ledningen på nytt genom Pontus Holgersson efter 14.53 i matchen.

Vänersborg gjorde 2–2 genom Alex Bergström efter 19.54.

Vänersborg gjorde också 3–2 efter 4.00 i andra perioden när Oliver Wolrath hittade rätt framspelad av William Skoogh och Elliot Genborg.

Kållered gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5.

Men Vänersborg vände matchen på nytt och gick från 3–5 till 6–5 inom bara 2.42.

Kållered kvitterade till 6–6 genom Linus Karlsmo i tredje perioden.

Kållereds Nazarii Komisar blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Nazarii Komisar gjorde två mål för Kållered och två assist och Orlando Soergel stod för tre poäng, varav ett mål. Alex Bergström gjorde två mål och totalt fyra poäng för Vänersborg, Melker Flood gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Teodor Ohlsson hade tre assists.

Vänersborg har två vinster och tre förluster och 23–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kållered har en vinst och fyra förluster och 18–41 i målskillnad.

Det här betyder att Vänersborg ligger på sjunde plats i tabellen och Kållered är på tionde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Kållered med 7–2.

Lördag 7 februari spelar Vänersborg borta mot Boro/Vetlanda 14.00 och Kållered mot Alvesta borta 15.30 i Virdavallens Ishall.

Vänersborg–Kållered 6–7 (2–2, 1–0, 3–4, 0–0, 0–1)

U20 juniorettan syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (6.31) Nazarii Komisar, 1–1 (8.18) Melker Flood (Teodor Ohlsson, Alex Bergström), 1–2 (14.53) Pontus Holgersson (Orlando Soergel, Vladyslav Svirchevskyi), 2–2 (19.54) Alex Bergström (Teodor Ohlsson).

Andra perioden: 3–2 (24.00) Oliver Wolrath (William Skoogh, Elliot Genborg).

Tredje perioden: 3–3 (40.41) Valter Thuresson (Nazarii Komisar), 3–4 (45.12) Vladyslav Svirchevskyi (Martin Kresac, Orlando Soergel), 3–5 (50.25) Orlando Soergel (Nazarii Komisar, Elliot Börjesson), 4–5 (51.19) Alex Bergström (Teodor Ohlsson, Melker Flood), 5–5 (52.26) Melker Flood (Alex Bergström, William Andersson), 6–5 (54.01) Elliot Genborg (Oliver Wolrath), 6–6 (54.56) Linus Karlsmo.

Straffar: 6–7 (65.00) Nazarii Komisar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 2-1-2

Kållered: 1-0-4

Nästa match:

Vänersborg: Boro Vetlanda HC, borta, 7 februari 14.00

Kållered: Alvesta SK, borta, 7 februari 15.30