Josh Norris matchvinnare när Buffalo slog Winnipeg

Buffalo segrade – 5–1 mot Winnipeg

Josh Norris tvåmålsskytt för Buffalo

Bowen Byram avgjorde för Buffalo

Buffalo besegrade Winnipeg på hemmaplan i tisdagens match i NHL. 5–1 (3–0, 1–1, 1–0) slutade matchen.

Buffalos Josh Norris tvåmålsskytt

Buffalo stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 11.27 i andra perioden slog Kyle Connor till framspelad av Josh Morrissey och Mark Scheifele och reducerade åt Winnipeg.

Buffalos Alex Tuch gjorde 4–1 efter 12.50 på pass av Josh Doan.

42 sekunder in i tredje perioden nätade Buffalos Josh Norris på nytt framspelad av Zach Benson och Rasmus Dahlin och ökade ledningen.

Lagen möts igen 6 december i Bell MTS Place.

Torsdag 4 december 01.30 möter Buffalo Philadelphia borta i Wells Fargo Center medan Winnipeg spelar borta mot Montreal.

Buffalo–Winnipeg 5–1 (3–0, 1–1, 1–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (2.46) Jason Zucker (Rasmus Dahlin), (Jack Quinn, Conor Timmins), 3–0 (14.51) Josh Norris (Tage Thompson, Zach Benson).

Andra perioden: 3–1 (31.27) Kyle Connor (Josh Morrissey, Mark Scheifele), 4–1 (32.50) Alex Tuch (Josh Doan).

Tredje perioden: 5–1 (40.42) Josh Norris (Zach Benson, Rasmus Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 3-0-2

Winnipeg: 1-0-4

Nästa match:

Buffalo: Philadelphia Flyers, borta, 4 december

Winnipeg: Montreal Canadiens, borta, 4 december