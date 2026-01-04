Jesper Johansson i målform – Alvesta vann mot Limhamn

Alvesta vann med 6–3 mot Limhamn

Jesper Johansson gjorde två mål för Alvesta

Tre mål för Alvesta utan svar

Hemmalaget Alvesta vann mot Limhamn i U18 division 1 syd C vår. 6–3 (1–1, 4–1, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Alvestas Jesper Johansson tvåmålsskytt

Melvin Thorsson gav gästande Limhamn ledningen efter elva minuter.

1–1 kom efter 14.19 genom Jesper Johansson assisterad av Viktor Hermander och Love Lihné.

Alvesta hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 4.44 genom Erik Runnemalm och gick upp till 3–1 innan Limhamn svarade.

Innan perioden var över hade Alvesta ryckt åt sig ledningen med 5–2.

12.49 in i tredje perioden slog Jacob Sundin till framspelad av Ryder Ranelid och Elmer Möller och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Limhamn.

Viktor Hermander stod för målet när Alvesta punkterade matchen med ett 6–3-mål med 1.05 kvar att spela på passning från Love Lihné och Jesper Johansson. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Alvestas Love Lihné hade tre assists och Jesper Johansson stod för två mål och ett assist.

Limhamn tog hem lagens senaste möte med 1–0 i Virdavallens Ishall.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Alvesta tar sig an KRIF Hockey J18 i nästa match borta söndag 11 januari 12.30. Limhamn möter samma dag 15.00 Mörrums GoIS J18 hemma.

Alvesta–Limhamn 6–3 (1–1, 4–1, 1–1)

U18 division 1 syd C vår, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (11.45) Melvin Thorsson, 1–1 (14.19) Jesper Johansson (Viktor Hermander, Love Lihné).

Andra perioden: 2–1 (24.44) Erik Runnemalm (Wilhelm Sundberg, Oscar Nilsgren), 3–1 (26.00) Elias Herbertsson (Mio Gjörloff, Axel Magnusson), 3–2 (28.56) William Nordgaard, 4–2 (32.10) Jesper Johansson (Oliver Sandahl, Isak Torstensson), 5–2 (37.51) Oscar Nilsgren (Love Lihné).

Tredje perioden: 5–3 (52.49) Jacob Sundin (Ryder Ranelid, Elmer Möller), 6–3 (58.55) Viktor Hermander (Love Lihné, Jesper Johansson).

Nästa match:

Alvesta: KRIF Hockey, borta, 11 januari 12.30

Limhamn: Mörrums GoIS IK, hemma, 11 januari 15.00