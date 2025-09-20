Isak Kolsbo matchhjälte när Nyköping vann mot Sollentuna

Nyköping vann med 2–1 mot Sollentuna

Isak Kolsbo avgjorde för Nyköping

Sollentuna nu åttonde, Nyköping på fjärde plats

Nyköping tog till slut hem segern mot Sollentuna i matchen borta på lördagen. Segermålet för Nyköping stod Isak Kolsbo för med bara 23 sekunder kvar av slutperioden. Matchen i U20 region öst herr slutade 1–2 (0–0, 1–0, 0–2).

Sollentuna–Nyköping – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 5.42 in i andra perioden som Sollentuna tog ledningen genom Joel Ishäll på pass av Pontus Björk och Noa Dahlin.

Otis Miller och Isak Kolsbo gjorde att Nyköping vände till underläget till ledning med 1–2.

För Sollentuna gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Nyköping är på fjärde plats.

Lagen möts på nytt i Stora Hallen den 25 oktober.

Måndag 22 september möter Sollentuna Nacka borta 19.15 och Nyköping möter Enköping hemma 19.45.

Sollentuna–Nyköping 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

U20 region öst herr

Andra perioden: 1–0 (25.42) Joel Ishäll (Pontus Björk, Noa Dahlin).

Tredje perioden: 1–1 (45.46) Otis Miller (Lucas Jönsson, Hugo Johansson), 1–2 (59.37) Isak Kolsbo (Noah Kolsbo, Ossie Liljeblad).

Nästa match:

Sollentuna: Nacka HK, borta, 22 september

Nyköping: Enköpings SK HK, hemma, 22 september