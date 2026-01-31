Isac Österström i målform – Västervik vann mot Alvesta

Seger för Västervik med 5–2 mot Alvesta

Isac Österström med två mål för Västervik

Sixten Andersson avgjorde för Västervik

Bortalaget Västervik tog hem de tre poängen efter seger mot Alvesta i U20 juniorettan syd herr. 2–5 (0–2, 0–3, 2–0) slutade lördagens match.

Västerviks tränare Gabriel Remelin tyckte till om matchen:

– Skön seger, där vi kommer ut starkt och är grymt effektiva och gör fem bra mål. Sen i sista så blir vi lite avvaktande och släpper in de i matchen. Men en stark lagseger.

Isac Österström tvåmålsskytt för Västervik

Västervik tog ledningen efter 4.15 genom Hannes Andersson på passning från Theo Månsson och Arvid Wahlqvist. Efter 16.46 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Filip Westerberg slog till efter förarbete från William Jörbrink och Theo Månsson.

Västervik startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–5 genom två mål av Isac Österström och ett mål av Sixten Andersson.

5.13 in i tredje perioden satte Hampus Harrysson pucken och reducerade. Petter Gulldén såg till att Alvesta reducerade igen efter 8.56 i tredje perioden framspelad av Mio Jönsson och Hampus Harrysson.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Alvesta med 19–20 och Västervik med 14–13 i målskillnad.

Det här betyder att Alvesta ligger kvar på andra plats i tabellen och Västervik på femte plats.

När lagen möttes senast vann Alvesta med 2–0.

Tisdag 3 februari 19.00 möter Alvesta Mariestad borta i Mariehus Arena medan Västervik spelar hemma mot KRIF Hockey J20.

Alvesta–Västervik 2–5 (0–2, 0–3, 2–0)

U20 juniorettan syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (4.15) Hannes Andersson (Theo Månsson, Arvid Wahlqvist), 0–2 (16.46) Filip Westerberg (William Jörbrink, Theo Månsson).

Andra perioden: 0–3 (23.56) Sixten Andersson (Albin Gustafsson), 0–4 (27.33) Isac Österström (Arvid Wahlqvist, Elias Werner), 0–5 (32.34) Isac Österström (Elvirton Norling, Sam Fröling).

Tredje perioden: 1–5 (45.13) Hampus Harrysson, 2–5 (48.56) Petter Gulldén (Mio Jönsson, Hampus Harrysson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 2-1-2

Västervik: 2-0-3

Nästa match:

Alvesta: Mariestads BoIS HC, borta, 3 februari 19.00

Västervik: KRIF Hockey, hemma, 3 februari 19.00