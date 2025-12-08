Hertl och Eichel matchvinnare för Vegas mot NY Rangers

Seger för Vegas med 3–2 efter förlängning

Vegas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jack Eichel avgjorde för Vegas

Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av Vegas Tomas Hertl och i förlängningen kunde Vegas avgöra den jämna matchen borta mot NY Rangers i NHL genom Jack Eichel efter 4. 52. Slutresultatet blev 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–1).

I och med detta har Vegas fyra raka segrar i NHL.

NY Islanders nästa för Vegas

Vegas startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 43 sekunder slog Brett Howden till framspelad av Mitch Marner och Mark Stone.

Efter 9.08 i andra perioden nätade Mika Zibanejad på pass av Alexis Lafreniere och Matthew Robertson och kvitterade för NY Rangers.

Alexis Lafreniere gjorde dessutom 2–1 efter 13.06 framspelad av Mika Zibanejad och Artemij Panarin.

Vegas kvitterade till 2–2 med 39 sekunder kvar att spela genom Tomas Hertl på pass av Mark Stone och Jack Eichel.

Stor matchhjälte för Vegas 4.52 in i förlängningen blev Jack Eichel med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var NY Rangers åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vegas sjunde uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att NY Rangers nu ligger på fjärde plats i Metropolitan division. Vegas är på andra plats i Pacific division.

När lagen senast möttes vann Vegas Golden Knights med 3–2.

NY Rangers tar sig an Chicago i nästa match borta torsdag 11 december 01.30. Vegas möter NY Islanders borta onsdag 10 december 01.00.

NY Rangers–Vegas 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (0.43) Brett Howden (Mitch Marner, Mark Stone).

Andra perioden: 1–1 (29.08) Mika Zibanejad (Alexis Lafreniere, Matthew Robertson), 2–1 (33.06) Alexis Lafreniere (Mika Zibanejad, Artemij Panarin).

Tredje perioden: 2–2 (59.21) Tomas Hertl (Mark Stone, Jack Eichel).

Förlängning: 2–3 (64.52) Jack Eichel (Shea Theodore, Brett Howden).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 2-2-1

Vegas: 4-0-1

Nästa match:

NY Rangers: Chicago Blackhawks, borta, 11 december

Vegas: New York Islanders, borta, 10 december