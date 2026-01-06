Hemmasegern mot Kållered förlänger sviten för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda segrade – 5–3 mot Kållered

Boro/Vetlandas femte seger på de senaste sex matcherna

Hampus Arvsäter avgjorde för Boro/Vetlanda

Det går fortsatt bra för Boro/Vetlanda i U20 Juniorettan syd herr. På tisdagen mötte laget Kållered på hemmaplan i Hydro Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Kållered blev 5–3 (1–0, 1–1, 3–2).

Boro/Vetlanda–Kållered – mål för mål

Boro/Vetlanda tog ledningen efter åtta minuter genom Olle Karlsson assisterad av Seth Ståhlgren Uebel.

Kållered kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.25 i andra perioden genom Nazarii Komisar efter förarbete av Vincent Almslätt och Theo Eliasson.

Efter 15.51 i andra perioden nätade Måns Hessel på pass av Gustav Henrysson och gav Boro/Vetlanda ledningen.

Boro/Vetlanda inledde tredje perioden med att göra 3–1 genom Alwin Klein innan Kållered svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Vladyslav Svirchevskyi för efter 9.21.

I slutminuterna var det dock Boro/Vetlanda som avgjorde. Hampus Arvsäter gjorde 4–3 efter 12.34, innan Gustav Henrysson satte 5–3 efter 14.31.

Gustav Henrysson gjorde ett mål för Boro/Vetlanda och två målgivande passningar.

För Kållered gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Boro/Vetlanda leder serien.

Den 10 februari möts lagen återigen, då i Kållereds Ishall.

I nästa match, lördag 10 januari möter Boro/Vetlanda Alvesta borta i Virdavallens Ishall 15.45 medan Kållered spelar borta mot Västervik 14.00.

Boro/Vetlanda–Kållered 5–3 (1–0, 1–1, 3–2)

U20 Juniorettan syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (8.35) Olle Karlsson (Seth Ståhlgren Uebel).

Andra perioden: 1–1 (22.25) Nazarii Komisar (Vincent Almslätt, Theo Eliasson), 2–1 (35.51) Måns Hessel (Gustav Henrysson).

Tredje perioden: 3–1 (43.27) Alwin Klein (Wille Krafft-Hernegård), 3–2 (45.22) Elliot Börjesson (Theo Eliasson), 3–3 (49.21) Vladyslav Svirchevskyi, 4–3 (52.34) Hampus Arvsäter (Alwin Klein, Gustav Henrysson), 5–3 (54.31) Gustav Henrysson (William Ribbholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 4-1-0

Kållered: 1-0-4

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Alvesta SK, borta, 10 januari 15.45

Kållered: Västerviks IK, borta, 10 januari 14.00