Halmstad J18 tog ännu en seger – 4–1 mot Alvesta

Halmstad J18 segrade – 4–1 mot Alvesta

Halmstad J18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Abbe Nilsson avgjorde för Halmstad J18

Halmstad J18 fortsätter starkt i U18 division 1 syd C vår. När laget mötte Alvesta på bortaplan i Virdavallens Ishall på torsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–1 (3–0, 1–1, 0–0). I och med detta har Halmstad J18 tio segrar i rad.

Mörrums GoIS J18 nästa för Halmstad J18

Halmstad J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.29 i mitten av perioden.

Efter 1.59 i andra perioden nätade Mille Svensson framspelad av Leo Nilsson och Melwin Britz och gjorde 0–4. Alvestas Isak Torstensson gjorde 1–4 efter 8.15 på pass av Aron Persson och Matteo Andersson.

I tredje perioden höll Halmstad J18 i sin 4–1-ledning och vann.

Med en omgång kvar är Alvesta på fjärde plats i tabellen medan Halmstad J18 är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstad med 7–1.

Alvesta tar sig an Jonstorp i nästa match borta söndag 8 mars 14.20. Halmstad J18 möter samma dag 14.00 Mörrums GoIS J18 hemma.

Alvesta–Halmstad J18 1–4 (0–3, 1–1, 0–0)

U18 division 1 syd C vår, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (4.46) Matheo Rix (Julius Roth, Casper Bergström), 0–2 (9.23) Abbe Nilsson (Mille Svensson, Julius Roth), 0–3 (12.15) Olle Bergström (Abbe Nilsson, Hjalmar Rydh).

Andra perioden: 0–4 (21.59) Mille Svensson (Leo Nilsson, Melwin Britz), 1–4 (28.15) Isak Torstensson (Aron Persson, Matteo Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 1-1-3

Halmstad J18: 5-0-0

Nästa match:

Alvesta: Jonstorps IF IshF, borta, 8 mars 14.20

Halmstad J18: Mörrums GoIS IK, hemma, 8 mars 14.00