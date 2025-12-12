Fyra mål av Steven Stamkos när Nashville slog St Louis

Steven Stamkos stod för ett målkalas när Nashville besegrade St Louis i NHL med 7–2 (2–0, 4–2, 1–0). Hela fyra mål gjorde Steven Stamkos, synnerligen viktigt för Nashvilles tvåpoängare.

Segern var Nashvilles fjärde på de senaste fem matcherna.

Ryan O’Reilly gjorde avgörande målet

Nashville tog ledningen efter 8.22 genom Steven Stamkos efter förarbete av Matthew Wood och Fjodor Svetjkov.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter 11.19 när Steven Stamkos på nytt slog till på pass av Roman Josi och Nick Perbix.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 6–2.

7.36 in i tredje perioden nätade Nashvilles Michael Bunting framspelad av Nick Blankenburg och Luke Evangelista och ökade ledningen. 7–2-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Nashville är Colorado. Lagen möts söndag 14 december 03.00 i Ball Arena. St Louis tar sig an Chicago hemma lördag 13 december 02.00.

Nashville–St Louis 7–2 (2–0, 4–2, 1–0)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (8.22) Steven Stamkos (Matthew Wood, Fjodor Svetjkov), 2–0 (11.19) Steven Stamkos (Roman Josi, Nick Perbix).

Andra perioden: 2–1 (24.17) Hugh Mcging, 3–1 (28.38) Ryan O’Reilly (Luke Evangelista, Roman Josi), 4–1 (31.43) Filip Forsberg (Luke Evangelista, Brady Skjei), 5–1 (32.06) Steven Stamkos, 5–2 (33.56) Robert Thomas (Philip Broberg), 6–2 (35.33) Steven Stamkos.

Tredje perioden: 7–2 (47.36) Michael Bunting (Nick Blankenburg, Luke Evangelista).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 4-0-1

St Louis: 2-0-3

Nästa match:

Nashville: Colorado Avalanche, borta, 14 december 03.00

St Louis: Chicago Blackhawks, hemma, 13 december 02.00