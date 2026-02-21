Frölundas fina svit mot HV 71 fortsätter

Frölunda vann med 5–1 mot HV 71

Linus Högberg avgjorde för Frölunda

Oskar Stål-Lyrenäs ende målskytt för HV 71

Frölunda fortsätter att vinna mot HV 71 i SHL. På lördagen segrade Frölunda på nytt – den här gången med 5–1 (0–0, 5–1, 0–0) borta i Husqvarna Garden. Det var Frölundas sjätte raka seger mot HV 71.

HV 71–Frölunda – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Frölunda spelade bäst i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 1–5.

I tredje perioden höll Frölunda i sin 5–1-ledning och vann.

Torsdag 26 februari 19.00 möter HV 71 Djurgården borta på Hovet medan Frölunda spelar hemma mot Skellefteå AIK.

HV 71–Frölunda 1–5 (0–0, 1–5, 0–0)

SHL, Husqvarna Garden

Andra perioden: 0–1 (24.35) Theodor Niederbach (Isac Heens, Christian Folin), 1–1 (27.13) Oskar Stål-Lyrenäs (Justin Kloos, Riley Woods), 1–2 (32.44) Linus Högberg (Tom Nilsson, Jere Innala), 1–3 (32.57) Linus Weissbach (Max Friberg), 1–4 (34.08) Nicklas Lasu (Samuel Johannesson), 1–5 (35.53) Ivar Stenberg (Max Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Frölunda: 2-1-2

Nästa match:

HV 71: Djurgårdens IF, borta, 26 februari 19.00

Frölunda: Skellefteå AIK, hemma, 26 februari 19.00