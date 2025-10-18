Frölunda vann med 3–1 mot Timrå IK

Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Noah Dower Nilsson matchvinnare för Frölunda

Hemmalaget Frölunda segrade i Scandinavium mot Timrå IK i SHL. 3–1 (2–0, 1–1, 0–0) slutade matchen på lördagen.

Segern var Frölundas sjätte på de senaste sju matcherna.

Frölunda–Timrå IK – mål för mål

Frölunda tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 0.48 i andra perioden ökade Frölunda på till 3–0 genom Arttu Ruotsalainen.

Anton Wedin reducerade förvisso men närmare än 3–1 kom inte Timrå IK. Tredje perioden blev mållös och Frölunda tog därmed en stabil seger. Tredje perioden blev mållös och Frölunda höll i sin 3–1-ledning och vann.

Torsdag 23 oktober 19.00 möter Frölunda HV 71 hemma i Scandinavium medan Timrå IK spelar hemma mot Leksand.

Frölunda–Timrå IK 3–1 (2–0, 1–1, 0–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (8.06) Jacob Peterson (Erik Thorell, Max Friberg), 2–0 (17.10) Noah Dower Nilsson (Christian Folin, Arttu Ruotsalainen).

Andra perioden: 3–0 (20.48) Arttu Ruotsalainen (Erik Thorell, Ivar Stenberg), 3–1 (24.54) Anton Wedin (Marcus Westfält, Simon Forsmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Timrå IK: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: HV 71, hemma, 23 oktober

Timrå IK: Leksands IF, hemma, 23 oktober