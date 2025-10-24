Formstarka Sollentuna tog ny seger mot Vallentuna

Sollentuna vann med 6–3 mot Vallentuna

Lukas Paulsson gjorde två mål för Sollentuna

Linus Molin matchvinnare för Sollentuna

Sollentuna är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Vallentuna borta i Vallentuna Ishall på fredagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–6 (1–0, 1–3, 1–3) innebär att Sollentuna nu har tre segrar i följd i hockeyettan norra, efter att tidigare haft en tuff trend.

Lukas Paulsson gjorde två mål för Sollentuna

Vallentuna tog ledningen efter 10.26 genom Lucas Lidström framspelad av Simon Engström och Oliver Qvarforth. Sollentuna kvitterade till 1–1 genom Pelle Ringström i början av andra perioden i andra perioden.

Vallentuna gjorde 2–1 genom Ludwig Andersson efter 5.00.

Oliver Kempainen och Erik Andersson gjorde att Sollentuna vände till underläget till ledning med 2–3. Sollentuna stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 2–3 till 2–6 på bara 3.13.

Olle Eklund reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Vallentuna. Sollentuna tog därmed en säker seger.

Erik Andersson gjorde ett mål för Sollentuna och två assist.

Det här betyder att Vallentuna nu ligger på nionde plats i tabellen och Sollentuna är på sjunde plats. Sollentuna var på 18:e plats i tabellen för sju dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Vallentuna är Lindlöven. Sollentuna tar sig an Enköping borta. Båda matcherna spelas onsdag 29 oktober 19.00.

Vallentuna–Sollentuna 3–6 (1–0, 1–3, 1–3)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (10.26) Lucas Lidström (Simon Engström, Oliver Qvarforth).

Andra perioden: 1–1 (20.34) Pelle Ringström (Lucas Eriksson, Karl Strömberg), 2–1 (25.00) Ludwig Andersson (Fredrik Svennas, Leo Hällvik), 2–2 (27.27) Erik Andersson (Rasmus Larsson, Filip Möllerstedt), 2–3 (34.37) Oliver Kempainen (Pelle Ringström, Erik Andersson).

Tredje perioden: 2–4 (43.58) Linus Molin, 2–5 (45.57) Lukas Paulsson (Elias Ek, Erik Andersson), 2–6 (47.11) Lukas Paulsson (Tristan Magnusson, Lucas Eriksson), 3–6 (51.53) Olle Eklund (Oliver Qvarforth, Theo Hårdstam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-1-3

Sollentuna: 3-0-2

Nästa match:

Vallentuna: Lindlövens IF, borta, 29 oktober

Sollentuna: Enköpings SK HK, borta, 29 oktober