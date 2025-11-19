Formstarka Sollentuna tog ny seger mot IK Göta

Sollentuna vann med 7–3 mot IK Göta

Noa Dahlin gjorde två mål för Sollentuna

Tredje raka segern för Sollentuna

Sollentuna är svårstoppade för tillfället. När laget mötte IK Göta borta i HCL Tech Arena på onsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–7 (2–1, 0–3, 1–3) innebär att Sollentuna nu har tre segrar i följd i U20 region öst herr, efter att tidigare haft en tuff trend.

Resultatet innebär att IK Göta nu har fyra förluster i rad.

Noa Dahlin med två mål för Sollentuna

IK Göta tog ledningen i första perioden genom Simon Åström.

Sollentuna kvitterade till 1–1 genom Branislav Fatul efter 9.31.

Efter 14.36 i matchen gjorde IK Göta 2–1 genom Caesar Strömgren. Sollentuna gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. Sollentuna stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–4 till 2–7 på bara 2.39.

William Ekström reducerade förvisso men närmare än 3–7 kom inte IK Göta. Sollentuna tog därmed en stabil seger.

Sollentunas Noa Dahlin stod för tre poäng, varav två mål, Samuel Yucel gjorde ett mål och två assist och Anton Kempe gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. William Ekström gjorde ett mål och totalt tre poäng för IK Göta.

Med en omgång kvar är IK Göta på åttonde plats i tabellen medan Sollentuna är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sollentuna HC med 3–2.

IK Göta möter Nacka i nästa match borta lördag 22 november 16.00. Sollentuna möter samma dag Vallentuna borta.

IK Göta–Sollentuna 3–7 (2–1, 0–3, 1–3)

U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (7.55) Simon Åström (William Ekström, Benjamin Lejon), 1–1 (9.31) Branislav Fatul (Tim Landis, Eric Hovmöller), 2–1 (14.36) Caesar Strömgren (William Ekström, Jakob Onval).

Andra perioden: 2–2 (23.25) Samuel Yucel (Elias Sunebäck, Anton Kempe), 2–3 (28.10) Erik Wiberg (Itay Tamir, Tim Landis), 2–4 (34.03) Noa Dahlin (Alexander Hallner, Samuel Yucel).

Tredje perioden: 2–5 (54.52) Anton Kempe (Noa Dahlin, Cesar Halldin), 2–6 (55.09) Noa Dahlin (Samuel Yucel, Anton Kempe), 2–7 (57.31) Pontus Björk (Branislav Fatul, Erik Wiberg), 3–7 (59.49) William Ekström (Simon Åström, Viktor Bergnäs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 1-1-3

Sollentuna: 3-1-1

Nästa match:

IK Göta: Nacka HK, borta, 22 november

Sollentuna: Vallentuna Hockey, borta, 22 november