Formstarka Buffalo vann mot Philadelphia

Buffalo-seger med 5–3 mot Philadelphia

Buffalos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Josh Norris avgjorde för Buffalo

Buffalo är svårslaget i NHL. Mot Philadelphia på hemmaplan i KeyBank Center på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 5–3 (1–1, 2–1, 2–1) och har nu fyra segrar i rad.

Buffalo–Philadelphia – mål för mål

Jack Quinn gav Buffalo ledningen efter 7.40 framspelad av Mattias Samuelsson och Zach Benson.

Philadelphia kvitterade till 1–1 efter 8.38 när Noah Cates hittade rätt efter förarbete av Bobby Brink.

Philadelphia gjorde 1–2 genom Cam York efter 11.01 i andra perioden.

Därefter fixade Buffalos Tage Thompson och Noah Oestlund att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Buffalo utökade ledningen genom Josh Norris efter 10.20 i tredje perioden.

Philadelphia reducerade dock till 4–3 genom Travis Konecny efter 14.28 av perioden.

Buffalo kunde dock avgöra till 5–3 med åtta sekunder kvar av matchen genom Ryan Mcleod.

När lagen senast möttes vann Philadelphia med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 december. Då möter Buffalo NY Islanders i KeyBank Center 23.00. Philadelphia tar sig an NY Rangers borta 18.30.

Buffalo–Philadelphia 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (7.40) Jack Quinn (Mattias Samuelsson, Zach Benson), 1–1 (8.38) Noah Cates (Bobby Brink).

Andra perioden: 1–2 (31.01) Cam York (Trevor Zegras, Bobby Brink), 2–2 (36.54) Tage Thompson (Rasmus Dahlin), 3–2 (39.30) Noah Oestlund (Owen Power, Alex Tuch).

Tredje perioden: 4–2 (50.20) Josh Norris (Zach Benson), 4–3 (54.28) Travis Konecny (Jamie Drysdale, Emil Andrae), 5–3 (59.52) Ryan Mcleod (Mattias Samuelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Philadelphia: 1-3-1

Nästa match:

Buffalo: New York Islanders, hemma, 20 december 23.00

Philadelphia: New York Rangers, borta, 20 december 18.30