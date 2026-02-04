Förlustsviten bruten för Philadelphia – efter 4–2 mot Washington

Philadelphia vann med 4–2 mot Washington

Jamie Drysdale avgjorde för Philadelphia

Ottawa nästa motståndare för Philadelphia

4–2 (1–0, 1–1, 2–1) slutade matchen i NHL mellan Philadelphia och gästande Washington. Det betyder att Philadelphia äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

Inför matchen hade Philadelphia sex raka förluster mot Washington.

Philadelphia hade förlorat de senaste sex mötena mot Washington inför dagens möte.

Ottawa nästa för Philadelphia

Owen Tippett gjorde 1–0 till Philadelphia efter 5.56 assisterad av Travis Sanheim och Matvej Mitjkov.

Efter 4.45 i andra perioden nätade Carl Grundström framspelad av Nicolas Deslauriers och Rasmus Ristolainen och gjorde 2–0. Washingtons Aljaksej Protas gjorde 2–1 efter 8.12 på pass av Anthony Beauvillier.

Laget kvitterade till 2–2 redan efter efter 2.40 i tredje perioden genom Anthony Beauvillier efter förarbete från Trevor van Riemsdyk och Justin Sourdif. 14.37 in i tredje perioden satte Jamie Drysdale pucken framspelad av Trevor Zegras och Travis Konecny och gav laget ledningen. Rasmus Ristolainen stod för målet när Philadelphia punkterade matchen med ett 4–2-mål med 17 sekunder kvar att spela på passning från Travis Konecny. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Philadelphia möter Ottawa i nästa match hemma fredag 6 februari 01.00. Washington möter samma dag Nashville hemma.

Philadelphia–Washington 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (5.56) Owen Tippett (Travis Sanheim, Matvej Mitjkov).

Andra perioden: 2–0 (24.45) Carl Grundström (Nicolas Deslauriers, Rasmus Ristolainen), 2–1 (28.12) Aljaksej Protas (Anthony Beauvillier).

Tredje perioden: 2–2 (42.40) Anthony Beauvillier (Trevor van Riemsdyk, Justin Sourdif), 3–2 (54.37) Jamie Drysdale (Trevor Zegras, Travis Konecny), 4–2 (59.43) Rasmus Ristolainen (Travis Konecny).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 1-1-3

Washington: 3-0-2

Nästa match:

Philadelphia: Ottawa Senators, hemma, 6 februari 01.00

Washington: Nashville Predators, hemma, 6 februari 01.00