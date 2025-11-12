Förlängningsseger för San Jose mot Minnesota

San Jose segrade – 2–1 efter förlängning

San Joses sjätte seger på de senaste sju matcherna

Collin Graf avgjorde för San Jose

Det blev en riktigt tajt match när Minnesota tog emot San Jose i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där San Jose var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0). Matchhjälte blev Collin Graf, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Därmed har San Jose vunnit fyra matcher i rad i NHL.

Minnesota–San Jose – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. 5.02 in i andra perioden gjorde Minnesota 1–0. Målskytt var Matt Boldy assisterad av Mats Zuccarello och Zeev Buium. 12 minuter in i tredje perioden slog Will Smith till framspelad av Macklin Celebrini och Tyler Toffoli och kvitterade. Redan efter en minut i fjärde perioden tog laget ledningen genom Collin Graf på pass av Macklin Celebrini och Sam Dickinson. Graf fullbordade därmed San Joses vändning.

Minnesota har tre vinster och två förluster och 14–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Minnesotas femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även San Joses femte uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann San Jose Sharks med 6–5 efter förlängning .

San Jose möter Calgary borta i Scotiabank Saddledome fredag 14 november 03.00.

Minnesota–San Jose 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

NHL, Xcel Energy Center

Andra perioden: 1–0 (25.02) Matt Boldy (Mats Zuccarello, Zeev Buium).

Tredje perioden: (Macklin Celebrini, Tyler Toffoli).

Förlängning: (Macklin Celebrini, Sam Dickinson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-1-1

San Jose: 4-1-0

Nästa match:

Minnesota: Anaheim Ducks, hemma, 16 november

San Jose: Calgary Flames, borta, 14 november