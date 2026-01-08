Förlängningsseger för San Jose mot Los Angeles

San Jose segrade – 4–3 efter förlängning

San Joses femte seger på de senaste sex matcherna

Andra raka segern för San Jose

Matchen mellan Los Angeles och San Jose i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde San Jose avgöra till 4–3.

Segern var San Joses femte på de senaste sex matcherna.

Los Angeles–San Jose – mål för mål

Los Angeles ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan San Jose ligger på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 10 januari möter Los Angeles Winnipeg borta 02.00 och San Jose möter Dallas hemma 22.00.