Förlängningsseger för NY Rangers mot St Louis

Seger för NY Rangers med 2–1 efter förlängning

J.t. Miller avgjorde för NY Rangers

Jonatan Berggren gjorde målet för St Louis

Matchen mellan St Louis och NY Rangers i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde NY Rangers avgöra till 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). J.t. Miller stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för NY Rangers.

St Louis–NY Rangers – mål för mål

Jonatan Berggren gjorde 1–0 till St Louis efter 18.58 efter förarbete från Dalibor Dvorsky.

Efter 6.02 i andra perioden slog Gabriel Perreault till framspelad av Will Cuylle och Noah Laba och kvitterade för NY Rangers.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget NY Rangers 2.21 in i förlängningen blev J.t. Miller med det avgörande förlängningsmålet.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, St Louis med 9–16 och NY Rangers med 8–15 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann NY Rangers med 3–2.

NY Rangers möter Philadelphia hemma i Madison Square Garden lördag 20 december 18.30.

St Louis–NY Rangers 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (18.58) Jonatan Berggren (Dalibor Dvorsky).

Andra perioden: 1–1 (26.02) Gabriel Perreault (Will Cuylle, Noah Laba).

Förlängning: 1–2 (62.21) J.t. Miller (Vincent Trocheck, Vladislav Gavrikov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-1-2

NY Rangers: 2-0-3

Nästa match:

NY Rangers: Philadelphia Flyers, hemma, 20 december 18.30