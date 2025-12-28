Förlängningsseger för Minnesota mot Winnipeg

Minnesota-seger med 4–3 efter förlängning

Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av Minnesotas Mats Zuccarello och i förlängningen kunde Minnesota avgöra den jämna matchen borta mot Winnipeg i NHL genom Matthew Boldy efter 39 sekunder. Slutresultatet blev 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1).

Segern var Minnesotas åttonde på de senaste tio matcherna.

Josh Morrissey gav Winnipeg ledningen efter elva minuter efter förarbete från Kyle Connor och Gabriel Vilardi.

Minnesota kvitterade till 1–1 efter 18.29 när Matthew Boldy fick träff efter pass från Jared Spurgeon och Jared Spurgeon.

Minnesota gjorde 1–2 genom Kirill Kaprizov efter 7.33 i andra perioden.

Därefter fixade Winnipegs Kyle Connor och Mark Scheifele att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Mats Zuccarello stod för målet när Minnesota kvitterade till 3–3 med 22 sekunder kvar att spela på pass av Kirill Kaprizov och Quinn Hughes.

I förlängningen tog det 39 sekunder innan Minnesota också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Matthew Boldy, framspelad av Quinn Hughes och Kirill Kaprizov.

Minnesotas Kirill Kaprizov stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 30 december. Då möter Winnipeg Edmonton i Canada Life Centre 01.30. Minnesota tar sig an Vegas borta 04.00.

Winnipeg–Minnesota 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (11.36) Josh Morrissey (Kyle Connor, Gabriel Vilardi), 1–1 (18.29) Matthew Boldy (Jared Spurgeon, Jared Spurgeon).

Andra perioden: 1–2 (27.33) Kirill Kaprizov (Mats Zuccarello, Danila Yurov), 2–2 (37.56) Kyle Connor (Mark Scheifele, Gabriel Vilardi), 3–2 (39.57) Mark Scheifele (Jonathan Toews).

Tredje perioden: 3–3 (59.38) Mats Zuccarello (Kirill Kaprizov, Quinn Hughes).

Förlängning: 3–4 (60.39) Matthew Boldy (Quinn Hughes, Kirill Kaprizov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 0-3-2

Minnesota: 3-1-1

Nästa match:

Winnipeg: Edmonton Oilers, hemma, 30 december 01.30

Minnesota: Vegas Golden Knights, borta, 30 december 04.00