Förlängningsseger för Bik Karlskoga mot AIK

Bik Karlskoga vann med 2–1 efter förlängning

Noel Fransén matchvinnare för Bik Karlskoga

Andra raka segern för Bik Karlskoga

Bik Karlskogas väg till seger mot AIK borta i hockeyallsvenskan blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Noel Fransén gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Bik Karlskoga.

Bik Karlskoga hade inför matchen förlorat de senaste fem mötena mot AIK.

Oskarshamn nästa för Bik Karlskoga

AIK tog ledningen efter nio minuter genom Oscar Nord efter pass från Ludwig Blomstrand och Scott Pooley.

Efter 10.41 i andra perioden nätade Oliver Eklind framspelad av Åke Stakkestad och Eero Teräväinen och kvitterade för Bik Karlskoga.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Bik Karlskoga blev Noel Fransén som 1.01 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

För Bik Karlskoga gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan AIK är på femte plats.

AIK möter Östersunds IK i nästa match borta onsdag 7 januari 19.00. Bik Karlskoga möter samma dag Oskarshamn hemma.

AIK–Bik Karlskoga 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (9.03) Oscar Nord (Ludwig Blomstrand, Scott Pooley).

Andra perioden: 1–1 (30.41) Oliver Eklind (Åke Stakkestad, Eero Teräväinen).

Förlängning: 1–2 (61.01) Noel Fransén (Henrik Björklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-2-1

Bik Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

AIK: Östersunds IK, borta, 7 januari 19.00

Bik Karlskoga: IK Oskarshamn, hemma, 7 januari 19.00