Foerster och Couturier bakom Philadelphias avgörande mot Florida

Philadelphia vann borta mot Florida i NHL med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Tyson Foerster gjorde 2–3 (efter 19.21) och Sean Couturier 14 sekunder senare gjorde 2–4 i sista perioden.

NY Islanders nästa för Philadelphia

Florida tog ledningen efter 5.21 genom Brad Marchand på passning från Sam Bennett och Carter Verhaeghe.

Efter 5.16 i andra perioden gjorde Florida 2–0 genom Carter Verhaeghe.

Philadelphia reducerade och kvitterade till 2–2 genom Emil Andrae och Matvej Mitjkov.

Laget tog ledningen med 39 sekunder kvar att spela genom Tyson Foerster efter förarbete från Travis Sanheim och Cam York.

Sean Couturier stod för målet när Philadelphia punkterade matchen med ett 2–4-mål med 25 sekunder kvar att spela på pass av Christian Dvorak. Därmed hade Philadelphia vänt matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Florida Calgary hemma och Philadelphia möter NY Islanders borta. Båda matcherna spelas fredag 28 november 22.00.

Florida–Philadelphia 2–4 (1–0, 1–2, 0–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (5.21) Brad Marchand (Sam Bennett, Carter Verhaeghe).

Andra perioden: 2–0 (25.16) Carter Verhaeghe (Sam Bennett, Aaron Ekblad), 2–1 (27.57) Emil Andrae (Jamie Drysdale, Owen Tippett), 2–2 (31.13) Matvej Mitjkov (Emil Andrae, Jamie Drysdale).

Tredje perioden: 2–3 (59.21) Tyson Foerster (Travis Sanheim, Cam York), 2–4 (59.35) Sean Couturier (Christian Dvorak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

Philadelphia: 3-0-2

Nästa match:

Florida: Calgary Flames, hemma, 28 november

Philadelphia: New York Islanders, borta, 28 november