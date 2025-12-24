Florida vände underläge och vann

Florida vann med 5–2 mot Carolina

Floridas femte seger på de senaste sex matcherna

Anton Lundell matchvinnare för Florida

Florida låg under inför sista perioden i bortamatchen i NHL mot Carolina. Men laget vände underläget och vann med 5–2 (0–1, 0–1, 5–0) i onsdagens match i Lenovo Center.

Segern var Floridas femte på de senaste sex matcherna.

Carolina–Florida – mål för mål

Carolina tog ledningen efter fyra minuters spel genom Eric Robinson efter förarbete av Sebastian Aho och Joel Nyström.

Efter 1.58 i andra perioden slog Andrej Svetjnikov till framspelad av Jordan Staal och gjorde 2–0.

I tredje perioden var det i stället Florida som hade övertaget. Laget vann perioden med hela 0–5 och matchen med 5–2.

Floridas Sam Reinhart hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Florida med 4–3 efter avgörande på straffar.

Söndag 28 december 01.00 möter Carolina Detroit hemma i Lenovo Center medan Florida spelar hemma mot Tampa Bay.

Carolina–Florida 2–5 (1–0, 1–0, 0–5)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (4.11) Eric Robinson (Sebastian Aho, Joel Nyström).

Andra perioden: 2–0 (21.58) Andrej Svetjnikov (Jordan Staal).

Tredje perioden: 2–1 (43.53) Niko Mikkola (Eetu Luostarinen, Sam Reinhart), 2–2 (46.17) Luke Kunin (Noah Gregor, Aaron Ekblad), 2–3 (47.00) Anton Lundell (Sam Reinhart, Eetu Luostarinen), 2–4 (49.57) Sam Bennett (A.J Greer, Aaron Ekblad), 2–5 (55.21) Seth Jones (Sam Reinhart, Brad Marchand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-1-2

Florida: 4-0-1

Nästa match:

Carolina: Detroit Red Wings, hemma, 28 december 01.00

Florida: Tampa Bay Lightning, hemma, 28 december 01.00