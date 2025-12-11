Flemingsbergs fina svit mot Sollentuna fortsätter

Seger för Flemingsberg med 2–1 mot Sollentuna

Tomas Chautur avgjorde för Flemingsberg

Andra raka förlusten för Sollentuna

Flemingsberg har haft det lätt mot Sollentuna i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Och på torsdagen vann Flemingsberg på nytt – den här gången med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) hemma i Visättra Ishall. Det var Flemingsbergs sjätte raka seger mot Sollentuna.

– Skön vinst efter lite krampaktigt spel men bara hem och ladda om för playoff-match redan imorgon, kommenterade Flemingsbergs tränare Robert Johansson.

Flemingsberg–Sollentuna – mål för mål

Flemingsberg tog ledningen efter tio minuters spel genom Andrii Smirnykh.

Andra perioden blev mållös.

Sollentuna kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.26 i tredje perioden genom Vaclav Kysilka framspelad av Gabriel Gennaro Kilian och Ondrej Charvat.

13.17 in i tredje perioden slog Tomas Chautur till framspelad av Andrii Smirnykh och Viking Liljeqvist och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Flemingsberg slutar på första plats och Sollentuna på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Flemingsbergs IK vunnit.

Flemingsberg–Sollentuna 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (10.25) Andrii Smirnykh.

Tredje perioden: 1–1 (42.26) Vaclav Kysilka (Gabriel Gennaro Kilian, Ondrej Charvat), 2–1 (53.17) Tomas Chautur (Andrii Smirnykh, Viking Liljeqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 3-0-2

Sollentuna: 2-1-2