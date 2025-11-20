Flemingsberg tog ny seger mot favoritmotståndet

Flemingsberg vann med 3–2 mot Sollentuna

Flemingsbergs Ludvig Schünzel tvåmålsskytt

Fjärde raka segern för Flemingsberg

Flemingsberg fortsätter att ha det lätt mot Sollentuna i U18 regional öst fortsättningsserie herr. På torsdagen vann Flemingsberg på nytt – den här gången med 3–2 (0–1, 1–1, 2–0) borta. Det var Flemingsbergs femte raka seger mot Sollentuna.

Flemingsbergs tränare Robert Johansson:

– Skön seger så klart och starkt att vi kan vända ett 0-2-underläge till seger. Det är en tuff serie, vi blir idag hårt pressade hela vägen och vi måste också spela bra under 60 minuter framöver om vi skall fortsätta vinna.

Det här innebär att Flemingsberg nu har fyra segrar i följd i U18 regional öst fortsättningsserie herr.

Ludvig Schünzel gjorde två mål för Flemingsberg

Sollentuna gjorde 1–0 efter tolv minuters spel.

Efter 6.08 i andra perioden nätade Vincent Bengtsson framspelad av Eskil Börjesson och Hugo Kramberg Hjertonsson och gjorde 2–0.

Flemingsbergs Liam Thunberg Josende gjorde 2–1 efter 13.52 på pass av Joakim Dahl och Joris Austakojis.

14.09 in i tredje perioden satte Ludvig Schünzel pucken på pass av Vilmer Midell och Joris Austakojis och kvitterade.

Efter 15.37 slog Ludvig Schünzel till återigen och avgjorde matchen. Schünzel fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Sollentunas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Flemingsbergs tredje uddamålsseger.

Sollentuna står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Flemingsberg har elva poäng efter fyra matcher.

När lagen senast möttes vann Flemingsbergs IK med 4–1.

Sollentuna tar sig an Tyresö Hanviken Hockey i nästa match hemma söndag 23 november 15.30. Flemingsberg möter samma dag 19.40 SDE hemma.

Sollentuna–Flemingsberg 2–3 (1–0, 1–1, 0–2)

U18 regional öst fortsättningsserie herr

Första perioden: 1–0 (12.41) Carl-Edward Klint (Vincent Bengtsson, Filip Olsson).

Andra perioden: 2–0 (26.08) Vincent Bengtsson (Eskil Börjesson, Hugo Kramberg Hjertonsson), 2–1 (33.52) Liam Thunberg Josende (Joakim Dahl, Joris Austakojis).

Tredje perioden: 2–2 (54.09) Ludvig Schünzel (Vilmer Midell, Joris Austakojis), 2–3 (55.37) Ludvig Schünzel.

Nästa match:

Sollentuna: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 23 november

Flemingsberg: SDE HF, hemma, 23 november