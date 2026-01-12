Fjärde raka för Sollentuna efter seger mot Brinken

Sollentuna vann med 4–1 mot Brinken

Sollentunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elias Sunebäck gjorde två mål för Sollentuna

Formen är bra just nu för Sollentuna. På måndagen kom fjärde raka segern i U20 region öst fortsättning herr, 4–1 (2–0, 1–0, 1–1), hemma mot Brinken. Det innebär att Brinken åkte på fjärde raka förlusten.

Sollentunas Elias Sunebäck tvåmålsskytt

Sollentuna tog ledningen efter 12.27 genom Elias Sunebäck efter pass från Hugo Wiberg och Branislav Fatul. Laget gjorde 2–0 efter 16.16 när Elias Sunebäck återigen fick träff på passning från Branislav Fatul och Isac Crozzoli.

Efter 9.49 i andra perioden nätade Erik Wiberg på pass av Victor Logren och Eric Hovmöller och gjorde 3–0.

6.14 in i tredje perioden slog Douglas Hedman till framspelad av Hugo Glimskog och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brinken. 15.11 in i perioden nätade Sollentunas Oliver Landberg framspelad av Martin Berglund och Alexander Hallner och ökade ledningen.

Det här betyder att Sollentuna är kvar på femte plats och Brinken stannar på nionde plats, i serien.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 februari i Lejonhallen.

Lördag 17 januari möter Sollentuna Nyköping borta 16.30 och Brinken möter Tyresö Hanviken J20 hemma 17.40.

Sollentuna–Brinken 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

U20 region öst fortsättning herr

Första perioden: 1–0 (12.27) Elias Sunebäck (Hugo Wiberg, Branislav Fatul), 2–0 (16.16) Elias Sunebäck (Branislav Fatul, Isac Crozzoli).

Andra perioden: 3–0 (29.49) Erik Wiberg (Victor Logren, Eric Hovmöller).

Tredje perioden: 3–1 (46.14) Douglas Hedman (Hugo Glimskog), 4–1 (55.11) Oliver Landberg (Martin Berglund, Alexander Hallner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 4-0-1

Brinken: 1-1-3

Nästa match:

Sollentuna: Nyköpings HF Ungdom, borta, 17 januari 16.30

Brinken: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 17 januari 17.40