Efterlängtad seger för Vallentuna – bröt förlustsviten mot Sollentuna

Vallentuna segrade – 6–1 mot Sollentuna

Leo Hällvik avgjorde för Vallentuna

Andra raka nederlaget för Sollentuna

Det har varit en tung period med 14 förluster i rad för Vallentuna i hockeyettan norra. Men borta mot Sollentuna bröts den sviten. Det blev 1–6 (1–2, 0–1, 0–3) i matchen.

Forshaga nästa för Vallentuna

Vallentuna tog ledningen i början av första perioden genom David Segh.

Sollentuna kvitterade till 1–1 genom Martin Brovall med 3.59 kvar att spela.

Efter 19.32 i matchen gjorde Vallentuna 1–2 genom Leo Hällvik.

Efter 10.21 i andra perioden slog William Hedman till framspelad av Edwin Nordin och Theo Hårdstam och gjorde 1–3.

Vallentuna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Theo Hårdstam, Filip Sundell och Samuel Lidström.

Leo Hällvik och David Segh gjorde båda ett mål och två assist för Vallentuna.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sollentuna på elfte plats och Vallentuna på 19:e plats.

Lördag 3 januari 16.00 spelar Sollentuna borta mot Hudiksvall. Vallentuna möter Forshaga borta i Löfbergs Arena söndag 4 januari 17.30.

Sollentuna–Vallentuna 1–6 (1–2, 0–1, 0–3)

Hockeyettan norra

Första perioden: 0–1 (0.26) David Segh (Leo Hällvik), 1–1 (16.01) Martin Brovall (Lukas Paulsson, Rasmus Larsson), 1–2 (19.32) Leo Hällvik (David Segh).

Andra perioden: 1–3 (30.21) William Hedman (Edwin Nordin, Theo Hårdstam).

Tredje perioden: 1–4 (48.28) Filip Sundell (David Segh, Leo Hällvik), 1–5 (55.59) Theo Hårdstam (Edwin Nordin, Casper Andersson), 1–6 (58.49) Samuel Lidström (Casper Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 1-1-3

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Sollentuna: Hudiksvalls HC, borta, 3 januari 16.00

Vallentuna: Forshaga IF, borta, 4 januari 17.30