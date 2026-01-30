Efterlängtad seger för St Louis – bröt förlustsviten mot Florida

St Louis vann med 5–4 mot Florida

Jimmy Snuggerud avgjorde för St Louis

Andra raka förlusten för Florida

St Louis har haft en tuff period med fem raka förluster i NHL. Men hemma mot Florida bröts den sviten. Det blev 5–4 (3–2, 1–2, 1–0) i matchen i Enterprise Center.

Segermålet för St Louis stod Jimmy Snuggerud för med bara nio sekunder kvar av slutperioden.

Columbus nästa för St Louis

St Louis dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

St Louis utökade ledningen genom Oskar Sundqvist efter 41 sekunder i andra perioden.

Florida reducerade och kvitterade till 4–4 genom två mål av Matthew Tkachuk.

Men Jimmy Snuggerud stod för målet när St Louis avgjorde matchen med nio sekunder kvar att spela assisterad av Pavel Butjnevitj och Jordan Kyrou.

Matthew Tkachuk gjorde två mål för Florida och ett assist. Jordan Kyrou gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för St Louis.

St Louis har en seger och fyra förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har tre vinster och två förluster och 18–14 i målskillnad.

Det här betyder att St Louis ligger kvar på åttonde och sista plats i Central division och Florida på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann St Louis med 6–2.

Söndag 1 februari 01.00 spelar St Louis hemma mot Columbus. Florida möter Winnipeg hemma i Amerant Bank Arena lördag 31 januari 22.00.

St Louis–Florida 5–4 (3–2, 1–2, 1–0)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (3.12) A.J Greer (Luke Kunin, Sandis Vilmanis), 1–1 (4.46) Jake Neighbours (Pavel Butjnevitj, Jordan Kyrou), 2–1 (7.51) Jordan Kyrou (Philip Broberg), 2–2 (9.22) Sam Reinhart (Matthew Tkachuk, Uvis Janis Balinskis), 3–2 (14.27) Jonatan Berggren (Justin Faulk).

Andra perioden: 4–2 (20.41) Oskar Sundqvist (Justin Faulk, Nathan Walker), 4–3 (36.52) Matthew Tkachuk (Eetu Luostarinen, Sam Bennett), 4–4 (38.39) Matthew Tkachuk (Sam Reinhart, Gustav Forsling).

Tredje perioden: 5–4 (59.51) Jimmy Snuggerud (Pavel Butjnevitj, Jordan Kyrou).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 1-1-3

Florida: 3-0-2

Nästa match:

St Louis: Columbus Blue Jackets, hemma, 1 februari 01.00

Florida: Winnipeg Jets, hemma, 31 januari 22.00