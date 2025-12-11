Efterlängtad seger för Seattle – steg åt rätt håll mot Los Angeles

Seattle vann med 3–2 efter förlängning

Vince Dunn matchvinnare för Seattle

Seger nummer 12 för Seattle

Seattle har haft en tung period med sex förluster i rad i NHL. Men hemma mot Los Angeles bröts den tunga sviten. Det blev 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning i matchen i Climate Pledge Arena.

Segermålet för Seattle stod Vince Dunn för 1.21 in i förlängningen.

Seattle–Los Angeles – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

3.20 in i andra perioden gjorde Seattle 1–0 genom Jared Mccann efter förarbete av Vince Dunn och Chandler Stephenson.

Efter 8.19 i andra perioden slog Alex Laferriere till framspelad av Joel Armia och kvitterade för Los Angeles.

15 minuter in i tredje perioden nätade Los Angeles Kevin Fiala på pass av Anze Kopitar och Adrian Kempe och gav laget ledningen.

Seattle kvitterade till 2–2 med 25 sekunder kvar att spela genom Matty Beniers assisterad av Eeli Tolvanen och Vince Dunn.

I förlängningen tog det 1.21 innan Seattle också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Vince Dunn, framspelad av Eeli Tolvanen och Jordan Eberle.

Vince Dunn gjorde ett mål för Seattle och spelade dessutom fram till två mål.

Seattle har en seger och fyra förluster och 11–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Los Angeles har två vinster och tre förluster och 14–10 i målskillnad.

Det här betyder att Seattle ligger på sjätte plats i Pacific division och Los Angeles är på tredje plats i Pacific division.

Lördag 13 december 03.00 spelar Seattle borta mot Utah Mammoth. Los Angeles möter Calgary hemma i Crypto.com Arena söndag 14 december 04.00.

Seattle–Los Angeles 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Andra perioden: 1–0 (23.20) Jared Mccann (Vince Dunn, Chandler Stephenson), 1–1 (28.19) Alex Laferriere (Joel Armia).

Tredje perioden: (Anze Kopitar, Adrian Kempe), 2–2 (59.35) Matty Beniers (Eeli Tolvanen, Vince Dunn).

Förlängning: 3–2 (61.21) Vince Dunn (Eeli Tolvanen, Jordan Eberle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 1-0-4

Los Angeles: 2-1-2

Nästa match:

Seattle: Utah Mammoth, borta, 13 december 03.00

Los Angeles: Calgary Flames, hemma, 14 december 04.00