Efterlängtad seger för NY Rangers – steg åt rätt håll mot Philadelphia

NY Rangers vann med 6–3 mot Philadelphia

NY Rangers Mika Zibanejad tremålsskytt

Sjätte raka nederlaget för Philadelphia

Det har varit en tung period med fem förluster i rad för NY Rangers i NHL. Men borta mot Philadelphia bröts den tunga sviten. Det blev 3–6 (1–3, 1–3, 1–0) i matchen i Xfinity Mobile Arena.

Resultatet innebär att Philadelphia nu har sex förluster i rad.

Mika Zibanejad tremålsskytt för NY Rangers

Philadelphia tog ledningen i första perioden genom Travis Konecny.

NY Rangers vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen inom bara 1.20.

NY Rangers stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–3 till 1–6 på bara 8.53.

Philadelphia reducerade dock till 2–6 genom Travis Sanheim med 3.12 kvar att spela av perioden.

Trevor Zegras såg till att Philadelphia reducerade igen efter 8.01 i tredje perioden på pass av Owen Tippett och Denver Barkey.

Mika Zibanejad gjorde tre mål för NY Rangers och Artemi Panarin stod för tre poäng, varav två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann NY Rangers med 5–4 efter straffläggning.

Tisdag 20 januari möter Philadelphia Vegas borta 02.00 och NY Rangers möter Anaheim Ducks borta 04.00.

Philadelphia–NY Rangers 3–6 (1–3, 1–3, 1–0)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (6.22) Travis Konecny (Trevor Zegras, Travis Sanheim), 1–1 (7.05) Artemi Panarin (Vincent Trocheck, Alexis Lafreniere), 1–2 (7.26) Mika Zibanejad (JT Miller, Braden Schneider), 1–3 (8.25) Brennan Othmann (Will Cuylle).

Andra perioden: 1–4 (25.38) Mika Zibanejad (Artemi Panarin, Vincent Trocheck), 1–5 (28.25) Mika Zibanejad (JT Miller, Scott Morrow), 1–6 (34.31) Artemi Panarin (Alexis Lafreniere), 2–6 (36.48) Travis Sanheim (Travis Konecny).

Tredje perioden: 3–6 (48.01) Trevor Zegras (Owen Tippett, Denver Barkey).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 0-0-5

NY Rangers: 1-0-4

Nästa match:

Philadelphia: Vegas Golden Knights, borta, 20 januari 02.00

NY Rangers: Anaheim Ducks, borta, 20 januari 04.00