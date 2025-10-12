Efterlängtad seger för Flemingsberg – bröt förlustsviten mot Sollentuna

Flemingsberg vann med 4–1 mot Sollentuna

August Tuvinger avgjorde för Flemingsberg

Sollentuna nu åttonde, Flemingsberg på nionde plats

Flemingsberg har haft en tuff period med fem raka förluster i U18 regional öst herr. Men borta mot Sollentuna bröts den sviten. Det blev 1–4 (1–1, 0–2, 0–1) i matchen.

Sollentuna–Flemingsberg – mål för mål

Första perioden var jämn. Flemingsberg inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Joris Austakojis efter 1.22, men Sollentuna kvitterade genom Hugo Kramberg Hjertonsson bara två minuter senare. I andra perioden var det Flemingsberg som dominerade och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av August Tuvinger och Liam Thunberg Josende. 2.28 in i tredje perioden slog Artjom Orljov till på pass av Tomas Chautur och ökade ledningen.

För Flemingsberg gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Sollentuna är på åttonde plats. Så sent som den 24 september låg Flemingsberg på fjärde plats i tabellen.

Torsdag 16 oktober spelar Sollentuna borta mot SSK U18 19.30 och Flemingsberg mot Täby hemma 19.40 i Visättra Ishall.

Sollentuna–Flemingsberg 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

U18 regional öst herr

Första perioden: 0–1 (1.22) Joris Austakojis (Tomas Slavkovsky), 1–1 (3.30) Hugo Kramberg Hjertonsson (Eskil Börjesson, Nikolaj Alkas Alias).

Andra perioden: 1–2 (21.33) August Tuvinger (Maksim Kolnenkov, Tomas Chautur), 1–3 (30.20) Liam Thunberg Josende (Maksim Kolnenkov, Artjom Orljov).

Tredje perioden: 1–4 (42.28) Artjom Orljov (Tomas Chautur).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-0-3

Flemingsberg: 1-0-4

Nästa match:

Sollentuna: Södertälje SK, borta, 16 oktober

Flemingsberg: IFK Täby HC, hemma, 16 oktober