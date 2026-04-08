Efterlängtad seger för Columbus – steg åt rätt håll mot Detroit

Columbus har haft en tuff period med sex raka förluster i NHL. Men borta mot Detroit bröts den tuffa sviten. Det blev 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1) efter straffar i matchen i Little Caesars Arena.

Danton Heinen gjorde 1–0 till Columbus efter bara 2.06 efter pass från Mason Marchment. Detroit kvitterade till 1–1 efter 10.27 när Dylan Larkin fick träff efter förarbete av Patrick Kane och Moritz Seider.

Detroit gjorde också 2–1 efter 6.27 i andra perioden när Justin Faulk hittade rätt framspelad av Dylan Larkin och Ben Chiarot. Columbus Zach Werenski gjorde 2–2 efter 10.59 på pass av Denton Mateychuk och Jet Greaves.

15.14 in i tredje perioden slog Justin Faulk till återigen på pass av Alex DeBrincat och Andrew Copp och gav laget ledningen. Columbus kvitterade till 3–3 med 17 sekunder kvar att spela genom Adam Fantilli assisterad av Zach Werenski och Kirill Martjenko.

Columbus Zach Werenski blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Detroit–Columbus 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (2.06) Danton Heinen (Mason Marchment), 1–1 (10.27) Dylan Larkin (Patrick Kane, Moritz Seider).

Andra perioden: 2–1 (26.27) Justin Faulk (Dylan Larkin, Ben Chiarot), 2–2 (30.59) Zach Werenski (Denton Mateychuk, Jet Greaves).

Tredje perioden: 3–2 (55.14) Justin Faulk (Alex DeBrincat, Andrew Copp), 3–3 (59.43) Adam Fantilli (Zach Werenski, Kirill Martjenko).

Straffar: 3–4 (65.00) Zach Werenski.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 1-1-3

Columbus: 1-1-3

Nästa match:

Detroit: Philadelphia Flyers, hemma, 10 april 01.00

Columbus: Buffalo Sabres, borta, 10 april 01.00