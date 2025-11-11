Edmonton vann trots tvåmålsunderläge mot Columbus

Edmonton vann med 5–4 efter förlängning

Jack Roslovic matchvinnare för Edmonton

Fjärde förlusten i rad för Columbus

Det såg länge tungt ut för Edmonton i matchen med Columbus i NHL i Rogers Place, eftersom Columbus som ledde med 4–2 med 15 minuter kvar av matchen. Men Edmonton vände och vann tisdagens match med 5–4 (1–1, 0–2, 3–1, 1–0).

Jack Roslovic stod för Edmontons avgörande mål efter bara 56 sekunder i förlängningen.

I och med detta har Columbus fyra förluster i rad.

Edmonton–Columbus – mål för mål

Första perioden var jämn. Columbus inledde bäst och tog ledningen genom Ivan Provorov efter 11.42, men Edmonton kvitterade genom Jake Walman efter 17.29. I andra perioden var det Columbus som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Sean Monahan och Boone Jenner. I tredje perioden gick Columbus upp i en 4–2-ledning med 15.42 kvar att spela. Men Edmonton vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Jack Roslovic med 19.04 kvar att spela av matchen. I förlängningen tog det 56 sekunder till Edmonton också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Jack Roslovic, framspelad av Jake Walman.

Edmontons Jake Walman stod för två mål och ett assist.

Edmonton har två segrar och tre förluster och 14–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Columbus har en vinst och fyra förluster och 13–19 i målskillnad. Det här var Edmontons fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Columbus femte uddamålsförlust.

Lagen möts igen 14 november i Nationwide Arena.

Nästa motstånd för Edmonton är Philadelphia. Lagen möts torsdag 13 november 01.30 i Wells Fargo Center. Columbus tar sig an Seattle borta onsdag 12 november 04.00.

Edmonton–Columbus 5–4 (1–1, 0–2, 3–1, 1–0)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (11.42) Ivan Provorov, 1–1 (17.29) Jake Walman (Vasilij Podkolzin, Jack Roslovic).

Andra perioden: 1–2 (21.40) Sean Monahan (Kent Johnson, Boone Jenner), 1–3 (38.01) Boone Jenner (Dante Fabbro, Zach Werenski).

Tredje perioden: (Mattias Ekholm), 2–4 (44.18) Adam Fantilli (Kirill Martjenko), 3–4 (53.40) Connor McDavid (Evan Bouchard), 4–4 (59.02) Jake Walman.

Förlängning: 5–4 (60.56) Jack Roslovic (Jake Walman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-1-2

Columbus: 1-1-3

Nästa match:

Edmonton: Philadelphia Flyers, borta, 13 november

Columbus: Seattle Kraken, borta, 12 november