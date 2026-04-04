Dylan Holloway matchvinnare när St Louis slog Anaheim Ducks

St Louis vann med 6–2 mot Anaheim Ducks

Det blev St Louis som gick segrande ur mötet med Anaheim Ducks i NHL borta, med 6–2 (3–2, 2–0, 1–0).

I och med detta har Anaheim Ducks fyra förluster i rad.

St Louis spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 3.08 i andra perioden nätade Pius Suter framspelad av Tyler Tucker och Jake Neighbours och gjorde 2–4. Colton Parayko gjorde dessutom 2–5 efter 16.50 på pass av Dalibor Dvorsky och Jordan Kyrou.

1.22 in i tredje perioden satte Dylan Holloway pucken återigen på pass av Robert Thomas och Philip Broberg och ökade ledningen. 2–6-målet blev matchens sista.

Robert Thomas gjorde ett mål för St Louis och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Anaheim Ducks Calgary hemma i Honda Center, söndag 5 april 04.00. St Louis spelar borta mot Colorado måndag 6 april 03.30.

Anaheim Ducks–St Louis 2–6 (2–3, 0–2, 0–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (1.51) Ryan Poehling (Mason McTavish, Olen Zellweger), 1–1 (5.24) Robert Thomas (Philip Broberg, Colton Parayko), 1–2 (11.18) Dylan Holloway (Jake Neighbours, Robert Thomas), 2–2 (16.01) Jeffrey Truchon-Viel (Ryan Poehling, Drew Helleson), 2–3 (18.44) Jonatan Berggren (Pius Suter).

Andra perioden: 2–4 (23.08) Pius Suter (Tyler Tucker, Jake Neighbours), 2–5 (36.50) Colton Parayko (Dalibor Dvorsky, Jordan Kyrou).

Tredje perioden: 2–6 (41.22) Dylan Holloway (Robert Thomas, Philip Broberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 1-1-3

St Louis: 3-1-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: Calgary Flames, hemma, 5 april 04.00

St Louis: Colorado Avalanche, borta, 6 april 03.30