Djurgården vann med 11–0 mot Sollentuna

Oliver Sundberg gjorde tre mål för Djurgården

David Holst avgjorde för Djurgården

Djurgården spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Sollentuna i U18 regional öst herr med hela 11–0 (1–0, 5–0, 5–0).

Djurgården har startat med två raka segrar, efter 4–2 mot Tyresö Hanviken Hockey i premiären.

Oliver Sundberg med tre mål för Djurgården

Djurgården började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.26 slog David Holst till assisterad av Oliver Sundberg. Även i andra perioden var Djurgården starkast och gick från 0–1 till 0–6 genom två mål av Oliver Sundberg, ett mål av William Canemyr, ett mål av Dag Henriksson och ett mål av Melker Wersäll. Djurgården fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av William Hedlund, Oliver Sundberg, Egon Ekberg, Tom Pråhl och Alexander Engman.

Djurgårdens Oliver Sundberg stod för sex poäng, varav tre mål, Tom Pråhl gjorde ett mål och spelade fram till tre mål, Egon Ekberg gjorde ett mål och två assist och Alexander Engman gjorde ett mål och två assist.

Sollentuna tar sig an Tyresö Hanviken Hockey i nästa match hemma söndag 28 september 17.10. Djurgården möter samma dag 13.00 Täby hemma.

Sollentuna–Djurgården 0–11 (0–1, 0–5, 0–5)

U18 regional öst herr

Första perioden: 0–1 (1.26) David Holst (Oliver Sundberg).

Andra perioden: 0–2 (27.39) William Canemyr (Dag Henriksson), 0–3 (28.09) Melker Wersäll (Lukas Mattsson, Ville Söderström), 0–4 (31.15) Oliver Sundberg (Egon Ekberg, Tom Pråhl), 0–5 (35.03) Oliver Sundberg (Tom Pråhl, Alexander Engman), 0–6 (39.07) Dag Henriksson (David Holst, Alexander Engman).

Tredje perioden: 0–7 (43.53) William Hedlund (Tom Pråhl, Oliver Sundberg), 0–8 (51.15) Oliver Sundberg (Ville Söderström, Egon Ekberg), 0–9 (54.52) Egon Ekberg, 0–10 (56.04) Alexander Engman (Gustaf Révay), 0–11 (59.50) Tom Pråhl (William Canemyr, Oliver Sundberg).

Nästa match:

Sollentuna: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 28 september

Djurgården: IFK Täby HC, hemma, 28 september